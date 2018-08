Tres son las parejas famosas que han contraído matrimonio entre sus muros y tres también las que se han separado sin superar los cinco años de matrimonio

No han llegado a celebrar ni su segundo aniversario de boda. A finales de agosto de 2016 todo eran nervios e ilusión en el clan Matamoros. Después de dos décadas juntos, Kiko Matamoros y Makoke daban el paso de formalizar su relación con una boda por todo lo alto que terminó, como cabía esperar, siendo carne de kiosco. La pareja se juró amor eterno el 16 de septiembre de hace dos años, pero no, ese amor no ha sido eterno y, tal y como publicaba este miércoles la revista Lecturas, el matrimonio ha decidido divorciarse.

Muchas han sido las crisis que la pareja ha atravesado a lo largo de estas dos décadas de romance, pero ninguna tan fuerte como la que ha terminado por destruir su matrimonio. Durante los veinte años que estuvieron juntos -sin casarse- ninguna discusión fue tan decisiva como para romper con todo, pero su nueva condición de casados lo arruinó todo. Dos años después de darse el ‘sí, quiero’ continúan solos, cada uno por su lado, dejando atrás ese paseíllo al altar en el castillo de Viñuelas (Madrid) ante la lacrimógena mirada de sus invitados.

Aquella fortaleza del siglo XIV ha resultado ser nefasta para Kiko y Makoke. Bueno, no solo para ellos. Como si de una maldición se tratase, tres son las parejas famosas que han contraído matrimonio entre sus muros y tres también las que se han separado sin superar los cinco años de matrimonio. Los últimos han sido el colaborador de Sálvame y su todavía esposa, pero antes también fracasaron en el amor tras casarse en el castillo de Viñuelas René Ramos y Vania Millán y Lolita y Pablo Durán.

El hermano de Sergio Ramos y la guapa modelo se casaron en julio de 2014, pero apenas dos años después anunciaron mediante un comunicado que lo suyo no había podido ser y se divorciaban. Para la posteridad aquella imagen que los aficionados a la prensa rosa guardan en su retina de una bellísima Pilar Rubio vestida de rojo satén eclipsando a la novia en el álbum nupcial.

Por su parte, Lolita y Pablo Durán se casaron en este enclave madrileño situado a 20 kilómetros de la capital en mayo de 2014 pero no llegaron a celebrar su quinto aniversario de boda. Los rumores de ruptura comenzaron a llegar en 2014, pero fue a principios de 2015 cuando ambos confirmaron el divorcio.