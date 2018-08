El silencio de su hermana, Rocío Carrasco, paraliza la apertura del museo de Rocío Jurado que Gloria tanto apoya, mientras tanto se relaja en la playa

Gloria Camila está aprovechando la semana Cultural de Rocío Jurado para promover la apertura del museo dedicado a ‘la más grande’. La decisión pertenece única y exclusivamente a su hermana mayor, Rocío Carrasco. Ayer mismo, y durante toda la semana, Gloria Camila volvió a atacar a su hermana posando delante de la tumba de Rocío Jurado y dejando un claro mensaje para Carrasco. “Lamentablemente no somos dioses y sobretodo no tenemos la potestad para hacerlo posible… Nosotros no, pero hay quien si, y aún estamos esperando”, relató en torno a la posibilidad de abrir finalmente el polémico museo. Isabel Jurado, alcaldesa de Chipiona, confirmó que hasta que Rocío Carrasco se pronuncie y de su beneplácito, el proceso estará parado.

Gloria Camila, en medio de la polémica, ha disfrutado de las playas de Cádiz junto a su familia pese a la ausencia de su novio, Kiko. Una jornada de sol y playa con mucho relax. Justo lo que Gloria necesita para tomar fuerzas de cara al acontecimiento que se producirá el 30 de septiembre, la boda de su padre, José Ortega Cano, con Ana María Aldón. Con un elegante y ajustado bañador blanco, la joven no se despegó del teléfono atendiendo sus compromisos personales.