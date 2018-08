La última ‘espantada’ de Alba Carrillo de su puesto de trabajo

Una salida de plató que se suma a una larga lista de 'espantadas' televisivas

Ni dos semanas ha durado Alba Carrillo en liarla. La ahora colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha perdido los nervios en su última aparición televisiva y ha decidido irse en directo del programa, sin prácticamente mirar atrás. Una ‘espantada’ que ha provocado el desconcierto en la presentadora, Sonsoles Ónega así como una situación muy incómoda en el plató.

¿Qué ha hecho salir corriendo a Alba Carrillo? El programa se desarrollaba con total normalidad hasta que han emitido unas declaraciones de Laura Matamoros que no han gustado nada a la maniquí. Y es que la hija de Kiko ha tratado de defender a su padre después de que Alba espetara durante el programa del miércoles que para ella la ruptura de Kiko y Makoke no era una sorpresa: “Normal que Makoke haya finiquitado su relación con este señor. No me extraña en absoluto”. Palabras a las que Laura ha respondido horas después: “Ella tiene su opinión y yo tengo la mía. Y ahora a ver qué novio le compra un bolso, perdona, con su ex“. Este dardo no ha gustado nada a Alba, que nada más terminar de ver las declaraciones de su adversaria la ha respondido sin miramientos. “Yo no necesito hombres que me regalen bolsos. Yo a ella le digo que a ver con que dinero te compras tu ahora los bolsos”, decía muy alterada la exmodelo.

Pero no todo acabó ahí. El siguiente tema que estaba previsto tratar en el programa ha sido el conflicto que existe entre Pelayo Díaz y Fiona Ferrer con Alba Carrillo. Un enfrentamiento que tiene su origen en la mala relación que la madrileña tiene con la editora de moda, que fue su profesora en el concurso ‘Supermodelo 2007’. Fiona -que respaldó a Alba durante sus inicios en las pasarelas- afirma que la mala actitud de Carrillo durante su etapa como modelo fue el motivo de su enemistad. Esta versión se contradice con la de Carrillo, que afirma que Fiona y su exmarido Feliciano López tuvieron un acercamiento sentimental, algo que hizo saltar por los aires la cordialidad que entre ellas existía. Desde entonces Alba no ha dudado en criticar a Fiona Ferrer cada vez que ha tenido oportunidad, unos ataques por los que Pelayo Díaz -gran amigo de Fiona- la ha defendido públicamente. “Dedícate a trabajar. Eres una chunga”, decía el influencer en uno de los últimos programas de ‘Cámbiame’, unas palabras que, como no, Alba no recibió de buen agrado y por las que ha metido al que fuera pareja de David Delfín en su lista de enemigos.

Después de que en plató se viera el vídeo introductorio sobre este tema, Alba se sintió acorralada y consideró oportuno salir como alma que lleva al diablo del set. Tras ella una de sus compañeras le acompañó para hacerla recapacitar, una situación que no ha gustado nada a la presentadora de ‘Ya es mediodía’ tal y como reflejaba su gesto. Esta salida de plató se suma a las muchas que ya ha protagonizado la exmodelo, que parece huir de los problemas cuando la situación se caldea. ¡Un mal día lo tiene cualquiera!