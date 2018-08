La hipótesis que Terelu Campos y Carmen Borrego barajaron sobre el ‘veto’ de la hija de Edmundo

María Gabriela Arrocet se negó a conocer a Camen y a Terelu en su visita a Chile

Un gran disgusto. Terelu y Carmen vivieron durante su viaje a Chile un desagradable episodio que las dejó desconcertadas. Como ya adelantó LOOK en el mes de marzo la hija de Edmundo Arrocet se negó a comer con las hermanas Campos, una situación que fue negada por la matriarca del clan y que ahora se confirma tras la emisión de su docu-reality.

“María Gabriela ha pedido expresamente que no vayamos nosotras, que solo quiere comer con mamá y con Edmundo”, decía Carmen Borrego a su hermana mientras esta estaba arreglándose para acudir a la cita con la hija del novio de su madre. Ambas mujeres se quedaron atónitas ante la decisión de María Gabriela Arrocet, una circunstancia del todo inesperada en la que las hermanas Campos manifestaron su única preocupación, María Teresa. “De momento que se vayan, no les amarguemos y después veremos cómo lo resolvemos. Me preocupa más la reacción de mamá que la de Edmundo, la reacción de mamá no va a ser buena“, asentía la hija pequeña de la presentadora.

Con el gesto desencajado, Terelu y Carmen comenzaron a lucubrar el motivo de tal desaire. “¿Qué le hemos hecho nosotras? Se me ha puesto mal cuerpo y todo”, decía Terelu tras comprobar que este cambio en el planning no formaba parte de ninguna broma. “¿No quiere vernos ni delante de las cámaras ni en privado?”, preguntaba la la hija mayor de María Teresa a Carmen, a lo que esta le respondía: “Tampoco quiere encontrar con nosotras después. Querrá hablar con mama y con Edmundo en la comida, pero ha dicho que después tampoco”. Acto seguido las hermanas, que intentaron serenarse un poco tras el shock inicial, comenzaron a atar cabos respecto a la decisión de la chilena. “¿Crees que ella puede considerar que encontrarse con nosotras tiene un precio?”, decía Terelu cuidando sus palabras. “Mira yo que sé, aunque sea por eso. Mira si fuera al revés, cosa que nosotros no haríamos jamás, pero en el supuesto caso de que nosotros tomáramos una decisión por un asunto económico yo la llamaría y la diría ‘chica que nosotras no vamos a hacer esto…’, se lo explicaría a ella“, decía Borrego envuelta en un mar de dudas.

Carmen y Terelu acordaron entonces un plan para no disgustar a su madre: No decir nada ni a Teresa, ni a Edmundo. Para cubrirse las espaldas decidieron decirles que su ausencia en la comida familiar se había debido a una prolongación en las grabaciones del reality, excusa que parece haber ‘colado’. Una mentira piadosa que no le fue revelada a María Teresa a posteriori, a tenor de las declaraciones que la periodista hizo tras su llegada a España y en donde desmintió los hechos que ya adelantó este digital.