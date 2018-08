María Teresa Campos se confiesa y cuenta las secuelas que le ha dejado el ictus

Dolores de cabeza y ruidos

Una mujer invencible. Así es como se ha mostrado María Teresa Campos en los últimos tiempos. Tras superar el ictus que sufrió en mayo del año pasado, la presentadora tuvo que pasar por el quirófano en febrero de 2018 para ser operada de urgencia por una subclosión intestinal, una dolencia de la que también salió airosa.

En la última entrega de ‘Las Campos’ la matriarca del clan ha sorprendido revelando lo que muy pocos conocían. En su visita a Chile María Teresa quiso confesar a la hermana de Edmundo Arrocet cuál es su verdadero estado de salud. “Sabes que me dan unos mareos que se me han quedado desde que me dio eso. Yo digo que no, pero me ha quedado y los ruidos en la cabeza también se me han quedado”, decía la periodista a su ‘cuñada’. “Ellos se creen que yo estoy como ellos, pero no lo estoy”, afirmaba María Teresa con gesto serio.

El motivo del ‘bajón’ de María Teresa en su aventura latinoamericana

Para los telespectadores no ha pasado desapercibida la actitud que la matriarca del clan ha mostrado en este último viaje. En la aventura latinoamericana de ‘Las Campos’ se ha podido ver a una María Teresa cansada y con evidentes muestras de fatiga, una situación que ha preocupado a los fans de la presentadora. Es de recibo señalar que la periodista emprendió este viaje a principios de febrero de 2018 y que el día 20 de ese mismo mes tuvo que ser intervenida, ya en Madrid, por la dolencia mencionada anteriormente. Un motivo suficiente importante para que la que fuera ‘reina de las mañanas’ se encontrase incómoda visitando los lugares que vieron nacer y crecer a su pareja, Edmundo Arrocet.

Lo cierto es que desde que la que fuera ‘reina de las mañanas’ se recuperó de sus dolencias han sido muchas las ocasiones en las que ha puesto de manifiesto su buen estado físico y mental. María Teresa Campos quiere regresar a su hábitat natural, la televisión, y confiesa estar lista para embarcarse en un nuevo proyecto que la devuelva a la pequeña pantalla, un deseo que por ahora non tiene visos de cumplirse pese a que son muchos los que la reclaman.