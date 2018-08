El colaborador ha declarado que después de 20 años de relación “es muy difícil mantener el fuego”

Kiko Matamoros ha cogido el toro por los cuernos. Huyendo de las especulaciones y para evitar que su teléfono móvil siguiera echando humo, el colaborador ha dado la cara en Sálvame para explicar los motivos de su divorcio. Él y Makoke han decidido poner fin a más de 20 años de amor y empezar una nueva vida por separado. El exrepresentate asegura que no hay terceras personas y que la ruptura es fruto de un desgaste en la convivencia y sentencia: “Makoke ha dado el paso sí, pero no es una decisión que me haya cogido por sorpresa”.

Kiko ha explicado en el programa vespertino de Telecinco que después de 20 años de relación “es muy difícil mantener el fuego” y, por tanto, ambos sabían en qué punto se encontraba su matrimonio. “Me separo porque las parejas dan de sí lo que dan de sí y estirarlo sería perjudicial para nosotros”, explica. ¿La relación se ha desgastado por los problemas económicos o por la tensísima situación que vive con sus hijos?, quieren saber sus compañeros en el plató. “Lo de los problemas económicos es una imbecilidad y lo de mis hijos pues le afecta a cualquiera pero no es determinante. Lo que pasa es que en 20 años hay momentos mejores y peores en los que la manera de entender la vida no evoluciona de la misma manera. A ella le gustan unas cosas y a mí otras, nuestros amigos no son los mismos… Cada vez hay más distancia, menos cosas en común y yo reconozco que he puesto poco interés en que esto no fuese así”, continúa relatando un Kiko visiblemente afectado que además pone un ejemplo muy reciente. “Nosotros pusimos a la venta la casa de Madrid hace dos meses y yo tenía una idea de futuro y ella otra”.

Kiko aboga por tener un divorcio civilizado -ha dejado claro que se casaron en separación de bienes- porque solo tiene bonitas palabras hacia Makoke. “Me separo con las ilusiones rotas pero queriéndola mucho y sabiendo que es la mujer de mi vida. No me he merecido tanto como ella me ha dado y solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia ella y buenos recuerdos. Mi vida con Makoke ha sido un regalo porque he tenido mucha suerte de que me haya querido. Es una mujer excelente y una madre extraordinaria. No me voy a quitar la alianza”, ha proseguido el contertulio.

A Matamoros se le ha visto afectado aunque cree que está “razonablemente bien”. Dice estar sereno aunque disgustado y es que no puede disimular que esta ruptura rompe todos sus esquemas futuros. Ahora debe comenzar una nueva vida pensando principalmente en su hija Ana, a la que ha querido mandar un beso desde el plató.