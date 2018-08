LOOK tenía razón y la hija de Bigote sí vetó a las hermanas Campos. ¿Por qué lo negó María Teresa?

El mal trago de las hijas de María Teresa Campos en Chile

¡La que se ha armado en la aventura chilena del clan Campos! La televisiva familia viajó en el mes de febrero al lugar en el que se crió uno de sus últimos integrantes, Edmundo Arrocet, un país donde el cómico se reencontró con parte de su familia y lo que parecía ser una reunión cordial ha terminado casi en tragedia, tal y como adelantó LOOK.

Fue durante esta visita, realizada, recordemos, hace seis meses, cuando este digital publicó en exclusiva: “Tensión en Chile: la hija de Edmundo se negó a conocer a Carmen y Terelu Campos”. El titular era claro, conciso y explícito. Tal y como rezaba la información, María Gabriela, hija de Edmundo, no quiso compartir mesa con Terelu y Carmen durante una comida en Santiago de Chile. No existían dobleces para su negativa. Cabían motivos, sí, pero no especulaciones sobre sí quiso o no compartir mesa y mantel con las hermanas Borrego Campos. La información estaba contrastada pero solo unos días después de ver la luz, María Teresa corrió a desmentirla. “Eso es una mentira como una casa y ya estamos hasta las narices de esas mentiras. Me parece alucinante, no se puede vivir de rumores ni de insidias. Hay que hacer periodismo y hay que ir a la fuente y, en este caso, la fuente soy yo. Eso es una maldad“, afirmaba visiblemente molesta María Teresa Campos a la revista ¡Hola!.

Transcurridos seis meses y con la emisión del capítulo de ‘Las Campos’ que demuestra que Gabriela sí vetó a Terelu y a Carmen de la comida familiar el enfado de María Teresa es hoy tristeza. No solo ha visto que lo publicado por este medio era cierto, sino que ha comprobado cómo sus hijas, apostando por su bienestar y por alejarla de los conflictos familiares, le han ocultado una información que seguro hubiera querido conocer.

“Mi madre no sabía nada”, dice Carmen

“María Gabriela ha pedido expresamente que no vayamos nosotras, que solo quiere comer con mamá y con Edmundo. De momento que se vayan, no les amarguemos y después veremos cómo lo resolvemos. Me preocupa más la reacción de mamá que la de Edmundo, la reacción de mamá no va a ser buena”, decía Carmen Borrego a su hermana Terelu mientras las cámaras de la Fábrica de la Tele recogían el tenso momento en el último capítulo de ‘Las Campos’.

Este medio se ha puesto en contacto con la hija pequeña de la presentadora quien muy amablemente nos ha desvelado el motivo de la equivocada reacción de María Teresa Campos cuando este digital publicó el ya famoso veto: “Mi madre se ha enterado de esto hace un par de días, ella no sabía nada porque mi hermana y yo no quisimos decírselo”, explica. “Fue una decisión de María Gabriela, a mi parecer equivocada, pero no queremos hacer espectáculo de esto”, cuenta Carmen Borrego. “A mí sobre el tema nunca me han preguntado por lo que no he mentido, esto pasó así y así se ha visto en el capítulo de ‘Las Campos'”, decía la hermana de Terelu a este digital.

Las ansias de las hijas de María Teresa por protegerla de cualquier disgusto no han sido suficientes para que finalmente esta información viera la luz, y es que la ardua labor de investigación que LOOK realizó en su día no dejaba opción a dudas de que lo publicado era totalmente cierto. Un episodio desagradable que no han podido dejar en el olvido dado el alto grado de exposición mediática al que está expuesto el famoso clan familiar.

Ahora María Teresa podrá comprobar por ella misma que lo publicado en su día, y que ella calificó de “mentira”, es en realidad una incómoda verdad que se le ha mantenido oculta. Una postura, la de desmentir la información, que la presentadora adoptó a consecuencia de la buena intención tanto de Carmen como de Terelu por protegerla.