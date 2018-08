El museo de Rocío Jurado no abrirá sus puertas: El ‘plan b’ que prepara el ayuntamiento de Chipiona

Tras la negativa de Rocío Carrasco el ayuntamiento prepara una segunda vía para rendir homenaje a 'La mas grande'

Luz roja para la apertura del Museo Rocío Jurado. Pese a que son muchas las informaciones que apuntan a que el lugar dedicado a homenajear la figura de ‘La más grande’ abrirá sus puertas próximamente, finalmente, esto no será así. Hace unos días se publicó que la Alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, había dicho durante la presentación del cartel de La Semana Cultural de Rocío Jurado que el museo estaría abierto próximamente pese a la negativa de su hija, Rocío Carrasco, pero se trató de una confusión. Jurado jamás realizó aquella afirmación y por eso, durante estos días, cuando la apertura de dicho museo se daba por hecha la sorpresa reinaba entre los Mohedano. Nadie sabía nada. ¿Cómo era posible que una noticia así no hubiese sido consultada con la familia de la chipionera?

“Yo estuve en la presentación del cartel y en ningún momento entendí que se fuera a abrir el museo. Creo que esto ha sido fruto de la equivocada interpretación de la prensa, ya que la alcaldesa no nos ha comunicado que esto sea así. Desconozco si Isabel Jurado hizo otras declaraciones después, pero lo que yo escuché no fue eso”, confiesa a este medio José Antonio Rodríguez, esposo de Gloria Mohedano, que añade lo siguiente: “Suponiendo que eso sea así, cosa de la que no tenemos constancia, la familia estaría feliz. Es lo que deseamos desde hace siete años”.

Atendiendo a estas declaraciones LOOK se dirige al consistorio chipionero para saber de primera mano si la intención del gobierno de la localidad es o no abrir el Museo Rocío Jurado. Javier Díaz, concejal de cultura del municipio gaditano, aclara lo acontecido: “Ha sido una mala interpretación. Sus declaraciones no iban en ese sentido. Lo que la señora alcaldesa quería constatar es que tras un año intentado conseguir el permiso de la señora Rocío Carrasco sin obtener respuesta , el ayuntamiento continúa luchando por ensalzar la figura de Rocío Jurado“. “Los fans, los chipioneros y el propio ayuntamiento quiere contar con algo que conmemore la figura de Rocío y por ello tenemos la idea de adecuar una sala o un espacio donde se expongan cosas de la artista. Un lugar que no necesite de la autorización de la persona que la tiene que dar“, continúa explicando Díaz.

El concejal de cultura de Chipiona quiere dejar claro que el ayuntamiento se acoge a la legalidad para abrir cualquier espacio dedicado a la memoria de Rocío Jurado, un principio por el que desmiente todas las informaciones vertidas en los últimos días : “Sin la autorización de la señora Rocío Carrasco el Museo no se puede abrir, eso es algo que tenemos claro”.

El ‘plan b’ de Chipiona: Así será la exposición de Rocío Jurado

La no apertura del Museo Rocío Jurado se ha convertido en tema recurrente en la guerra que existe entre la familia Mohedano. En un primer momento su heredera universal, Rocío Carrasco, se negó a dar permiso a que las puertas de este lugar se abriesen a consecuencia de las irregularidades que el propio ayuntamiento reconoció durante su construcción. Unas cuentas que no terminaban de salir y en las que quedaron por justificar un total de 1.700.000 euros.

Mientras todo se resuelve y dado que la primogénita de Rocío Jurado se cierra en banda, el gobierno de Chipiona prepara un ‘plan b’ para dotar a su pueblo de un espacio dedicado a su vecina más ilustre, un lugar que conmemore la figura de la cantante hasta que ese famoso museo se abra al público. “Tenemos muchos locales y espacios que pueden dedicarse a mantener vivo el recuerdo de Rocío. En estas exposiciones se podrán ver objetos, fotografías y otros enseres de la artista que han sido regalados por ella misma a los chipioneros. Rocío quería mucho a su pueblo y la gente de aquí tiene muchas cosas que ella misma les dio”, afirma el concejal de cultura que asegura a este medio que el proyecto carecerá de ánimo de lucro: “La entrada será gratuita. Es un bien dedicado a todos aquellos que visitan Chipiona para conocer los orígenes de ‘La más grande’ y , por supuesto, para los propios chipioneros”.