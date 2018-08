María José Campanario se desplazó hasta Cuenca para acompañar a su marido durante su regreso excepcional a las corridas de toros

María José Campanario reapareció ante los medios con un aspecto radiante y sonrisas por doquier. Tal y como se esperaba, no acudió a la plaza de Toros de Cuenca para ver la corrida de toros de su marido, Jesús Janeiro. Pero sí acompañó al torero en el hotel dónde se dejó fotografiar por sus seguidores atendiéndoles durante varios minutos. También se mostró la odontóloga amable con la prensa, a la que declaró que no era “por miedo” por lo que no había acudido a la plaza, sino por que “la atención era para ellos” en relación a los toreros.

Una corrida en la que Jesulín de Ubrique triunfó compartiendo cartel con Juan José Padilla y con Miguel Abellán que sustituyó a Cayetano Rivera, baja por lesión. María José Campanario no era una habitual de las plazas por donde toreaba su marido cuando se encontraba en activo y en este regreso a la arena puntual de Jesús Janeiro no ha cambiado su estrategia. María José Campanario lució un gran aspecto, con una melena en tonos rubios y un vestido blanco. Un claro ejemplo de su evolución favorable de la fibromialgia que tanto le ha afectado en los últimos tiempos.

María José Campanario atendió a los seguidores de Jesús Janeiro que quisieron fotografiarse con ella y a los cuales no dudó en complacer. Después, buscó a su marido para posar juntos ante las cámaras, siempre sonrientes. Un posado que evidencia el buen momento de la pareja, que tiene pensado renovar sus votos como matrimonio en los meses venideros. Además, María José Campanario se encuentra próxima a retomar su carrera como odontóloga que tanto le ha servido durante sus peores momentos. De momento, ejerce como profesora en distintos cursos de fotografía digital dental y retomará su actividad profesional a pleno rendimiento en “septiembre u octubre”, declaró Jesús Janeiro recientemente.