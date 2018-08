EN VÍDEO | María José Campanario, la verdadera estrella del regreso de Jesulín de Ubrique

El hotel de Cuenca, donde esperó al regreso de Jesús Janeiro tras su corrida de toros, se llenó de seguidores que buscaron una foto con la odontóloga

María José Campanario no acudió a la plaza de toros de Cuenca. Sin embargo, fue la estrella absoluta de la jornada. Así puedes verlo en el vídeo. La esposa de Jesús Janeiro esperó en el hotel al torero, que mientras tanto triunfó en su regreso a los ruedos de manera excepcional. La odontóloga lució un vestido blanco y siempre tuvo una sonrisa en la mirada para atender a los numerosos seguidores que quisieron inmortalizar el momento con ella. Un no parar de fotografías, poses y abrazos que no cesaban. María José Campanario atendió a todos ellos e incluso fue a buscar a su marido para posar ante los medios. Toda una declaración de intenciones, Campanario fue la verdadera estrella de la noche. No te pierdas las imágenes: ¡Dale al play!