Julián Muñoz pide matrimonio a su novia

El exalcalde de Marbella ha pedido matrimonio a Liv Paulo, su actual pareja, aprovechando un permiso durante su condena

Al otro lado del teléfono Elia Muñoz está perpleja. “Yo no sé nada. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Solo sé que este fin de semana tenía un permiso y estaba en Marbella, pero no he hablado con él”, dice la hija de Julián Muñoz a LOOK cuando este digital le informa de una posible boda del exalcalde marbellí con su actual pareja, Liv Paulo.

La bomba la lanzaba Espejo Público este lunes. Según la periodista Amparo de la Gama, el expolítico se habría comprometido con su chica para formalizar su relación. Lo hizo hace algunos días y con un gesto muy especial: le regaló un anillo de gran valor sentimental, concretamente, la joya que heredó de su hermana Isabel cuando esta falleció en 2007 víctima de un enfisema pulmonar.

Liv Paulo ya luce orgullosa la alianza, tal y como ha mostrado en Espejo Público. Ha sido ella misma la que ha confirmado la información al programa, que además aportaba varias imágenes de la pareja.

Este compromiso entre Julián Muñoz y Liv Paulo llega apenas unos meses después de que se destapase su relación. Su noviazgo salió a la luz como consecuencia de unas imágenes del exedil bailando unas sevillanas con una amiga en Calahonda. Aquel baile le costó al exnovio de Isabel Pantoja su regreso al CIS de Algeciras, donde permanece desde entonces. A pesar de que en un principio la filtración de ese vídeo hizo sospechar a Julián de las verdaderas intenciones de Liv, lo cierto es que su romance prosigue con fuerza y siempre que pueden aprovechan para verse en el piso que él posee en Puerto Banús o en el domicilio de ella, en Calahonda. ¿Su próximo destino según Espejo Público? Las playas nudistas de Costa Natura.