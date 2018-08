El último gran paso de Isa Pantoja con Omar Montes: “Ya ha conocido a mi hijo”

La joven quiere continuar conociendo al cantante de reggaeton

Isa Pantoja quiere confesar que está enamorada. Parafraseando la canción de su madre la joven ha concedido una entrevista al Programa del Verano donde ha explicado cómo es su relación con Omar Montes, el reggeatonero con el que se la ha relacionado en la última semana.

La hija de la tonadillera mantiene que nunca ha mentido respecto a su ‘amistad’ con el madrileño, afirmando que en un principio tan solo se existía entre ellos una amistad. “Le conozco desde hace un mes y antes de irme a Miami estaba soltera y no tenía compromiso con nadie, eso se lo he hecho saber a él. Ahora no te digo que hayamos dado un paso más y que pueda hacer lo que quiera”, afirma Chabelita, que muestra recelo ante las cámaras a la hora de ‘etiquetar’ su relación: “Me cuesta mucho porque luego pasan cosas y se dice “mira otro novio que pasa”.Aunque yo lo considere así, no lo quiero decir muy alto“.

La pequeña de los Pantoja afirma que Omar ha sido muy bien recibido por su familia, un importante detalle por el que se siente muy feliz. “Ha tomado confianza muy rápido, e incluso ha estado en casa de mi madre porque me ha trasmitido mucha confianza. Mi prima y mi hermano se llevan muy bien con él y hablan muy a menudo“, afirma la joven que se atreve a contar uno de los detalles que hacen vislumbrar la importancia que tiene Omar actualmente en su vida: “Ha conocido a mi hijo, solamente hay tres personas que lo conocen, Alejandro, Alberto y él”.

Las supuestas informaciones que revelarían el pasado ‘complicado’ de Omar Montes está siendo el talón de Aquiles de Chabelita en estos momentos, un asunto que según ella no ha querido pasar por alto. “Yo me fui a Miami con el problema de los antecedentes. Pensé que no había más remedio que irme con él, ya que ya lo habíamos acordado así. Me fui y acordé que cuando regresara a España tomaría una decisión, y esa decisión es que quiero seguir conociéndole porque no tengo ningún problema“, dice la hija de Isabel Pantoja que añade: “Todo el mundo tiene un pasado y el de él es más complicado que el de otras personas, pero bueno… aún así no he dudado y me he ido a Miami con él. Yo le creo, estoy con pies de plomo pero a la mínima ahí está el para aclararla”.

La polémica Isa Pantoja ha querido con estas palabras aclarar su situación sentimental. Un amor de verano que próximamente tendrá que afrontar un duro reto, y es que la hija de la artista entrará en septiembre en la casa de Gran Hermano VIP. ¡Se avecinan curvas!