¿Cuál es el caché de Bárbara Rey para entrar en Gran Hermano VIP?

La actriz española se encuentra en negociaciones para ser el fichaje estrella de la nueva edición del reality

Uno de los rumores más fuertes de cara a la nueva edición de Gran Hermano VIP es la posible inclusión de la actriz Bárbara Rey como fichaje estrella. El nombre de la vedette ha cobrado mucha fuerza en los últimos tiempos debido al escándalo de los audios de Corinna que involucró a don Juan Carlos. Por ello, Bárbara Rey, antigua amiga del monarca, ha vuelto a la palestra. La negociación entre la cadena y la actriz se encuentra en un punto clave: 20.000 euros por cada semana de participación en el reality, un sueldo a la altura de los mejor pagados, según desvela Jaleos.

“Ella no va a bajar de 20.000 euros. Es el presupuesto que, desde hace un tiempo, se asigna a los mejores pagados. Los sueldos ya no son los mismos de antes, ahora son más terrenales”, cuentan fuentes de la negociación al medio digital. Aunque Bárbara Rey habría deslizado una cantidad mucho mayor para empezar el tira y afloja. La madre de Sofía Cristo no quiso pronunciarse más allá de un significativo “ni confirmo ni desmiento, solo puedo decir que podría ser”. ¿Conoce Bárbara Rey lo que significaría entrar en Gran Hermano VIP? “Hombre, para mí no sería, ni mucho menos, el primer reality que hago. Sé lo de que estamos hablando, pero, de verdad, no digo nada más. Ya se verá”, respondió al medio digital.

El morbo que supondría la inclusión de Bárbara Rey al programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez tienta a la cadena. Conscientes del golpe de efecto que acarrea tener a Bárbara Rey en pantalla a día de hoy. Su elevado caché parece ser el único problema actualmente en la negociación. Las quinielas están en marcha y muchos nombres suenan para la casa de Guadalix. Si finalmente Bárbara Rey y Telecinco se ponen de acuerdo, Gran Hermano VIP será más VIP que nunca.