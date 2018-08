El joven acudió a 'Sábado Deluxe' para hablar sobre los últimos rumores de infidelidad de Chabelita: "Es infiel por naturaleza"

Unas imágenes en una piscina de Matalascañas (Huelva) junto a un joven, volvieron a provocar que los rumores de infidelidad sobrevolaran de nuevo en la vida de Chabelita. Pocos días después de que esta historia estallara, su ex, Alejandro Albalá, se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para desvelar su opinión sobre esta polémica: “Es infiel por naturaleza”. Sin embargo, estas palabras no fueron las más llamativas y es que en su entrevista previa desveló un episodio del pasado que dejó boquiabiertos a los colaboradores. “Cuando ella tenía 14 años acosó a un músico de su madre”, reveló Alejandro.

Pese a que trató de recular y no quiso entrar en demasiados detalles, no pudo evitar que sus palabras requirieran una explicación por su parte. “Intentó ligar con él y el hombre acabó en la calle. No sé si le echaron o se fue él”, ha dicho el joven. Ni una palabra más sobre este asunto que ha levantado polvareda y que podría iniciar una vez más la guerra entre ambos.

No obstante, lo que despertó más indignación en Alejandro Albalá fue la noticia que el periodista Antonio Rossi le reveló. Según el colaborador, Sofía Suescun se habría vuelto a mensajear con un conocido futbolista para sorpresa de Alejandro, después de que Sofía y Albalá retomaran su relación sentimental. De hecho, hace unos días se pudo ver a la pareja cómo disfrutaban de sus vacaciones en Mykonos y ambos parecían estar muy felices.