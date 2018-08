"Si me hubiera casado con Miriam estaría separado, engañado, estafado y corneado", ha dicho el presentador

Aunque Carlos Lozano (55) ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ con el objetivo de cerrar el capítulo amoroso que él y Miriam Saavedra han mantenido, así como poner fin a la guerra que han protagonizado en numerosas ocasiones la peruana y su primera mujer, Mónica Hoyos, nada más lejos de la realidad. Su entrevista tan solo ha avivado la tensión que reinaba en la vida de los que eran pareja. “Si me hubiera casado con Miriam estaría separado, engañado, estafado y corneado”, ha dicho al comienzo de su intervención. Palabras que han roto cualquier resquicio de paz que pudiera existir entre ambos.

El presentador se ha mostrado hastiado con su situación actual: “Si ellas se quieren pelear que se peleen, yo ya no”, ha apuntado Lozano. Pese a que parecía estar frío, él mismo ha revelado que hasta hace solo unos días él y Miriam mantenían una relación. “El lunes pasado seguía con Miriam. la llevé al aeropuerto y nos dimos un beso (…) Sigo colgado de Miriam, aunque cada vez menos. No quiero creer que me ha utilizado para ser famosa“, ha comentado Carlos. “Este mismo lunes me dijo que me amaba y que estaba enamorada”, ha añadido el colaborador.

Sin embargo, poco queda ya de esos sentimientos tan intensos. Desde una sala contigua la propia Miriam Saavedra seguía la entrevista muy inquieta, mientras lucía un sombrero inca muy llamativo que lograba acaparar todas las miradas. Tras repetidos rifirrafes, Carlos soltaba algunos bombazos: “La he ayudado económicamente, incluso cuando estaba con Hugo Castejón…Recuerdo que Hugo me llamó de madrugada para contarme que se había acostado con Miriam y en esa misma llamada ella decía por detrás y gritando que era mentira”. Unas declaraciones a las que Saavedra ha reaccionado sin dudarlo ni un instante. “Me has engañado. Yo nunca te he sido infiel. He tenido que ir al psicólogo”, ha confesado la peruana, aunque Carlos afirmaba que él era el que deseaba acompañarla.

Un tenso enfrentamiento que ha terminado con unas duras palabras por parte de Miriam hacia Carlos Lozano: “No me voy a doblegar ante ti ni ante nadie. Este cuerpo caribeño no se merece a alguien como tú. Mala persona”, ha dicho enfadada.