Descubre la emocionante sorpresa de Tamara Gorro a una fan en ‘Volverte a ver’

El camino de Tamara para convertirse en madre fue muy difícil

Este viernes Tamara Gorro acudió al plató de ‘Volverte a ver’ para convertirse en el apoyo de alguien que le adora de manera incondicional. La bloguera quiso dar una sorpresa a Marisa, una fan que desde hace años trata de ser madre junto a su pareja, aunque todavía no lo han logrado. Aunque la joven quiso optar al sorteo que Tamara puso en marcha hace unos meses para correr con los gastos de una gestación subrogada de una pareja que lo necesitara, finalmente Marisa no fue la elegida. Como ejemplo de lucha, Tamara quiso ayudar a esta pareja que actualmente está viviendo un difícil momento al no conseguir quedarse embarazada. “Aplicando estas cuatro palabras: lucha, fuerza, constancia y la palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario. Aplicando esto, todo va solo y estoy convencida de que lo vais a conseguir“, explicó la esposa del futbolista Ezequiel Garay.

Marisa, Diego y Tamara estaban emocionados. Pese a aún no haber encontrado una solución, la bloguera quiso calmarles, diciéndoles que no había culpables y que aunque no es fácil pagar los altísimos costes de la gestación (en torno a 50.000 euros), deben ser positivos. Sin embargo, su proceso de maternidad no fue nada fácil. Ella misma confesó que su marido fue su principal apoyo, pero que aún así, lo pasó realmente mal. Tanto es así que en una ocasión Tamara llegó a irse a un hotel de Lisboa sola para llorar. “Al principio no ves nada. Me hundí”, dijo.

Pese a la disparidad de opiniones, Tamara Gorro aseguró que la gestación subrogada no debería ser un tema tabú y que ella seguirá luchando por ello, pase lo que pase. “Aunque sea pesada”, comentó. Además recordó una etapa de su pasado que le hizo pasar un verdadero calvario. Y es que la madrileña tenía pánico a que su entorno le preguntara por la llegada de bebés, pues ella trataba de justificar su ausencia con “tener demasiado trabajo”. No obstante, la realidad era mucho más dura. ¡Ánimo pareja!

Madre de dos niños

Tamara Gorro es madre de dos pequeños: Shaila, por gestación subrogada y Antonio, que llegó de manera natural. Desde entonces tanto ella como su marido, Ezequiel, se muestran muy felices y además, han revelado que han iniciado los trámites de adopción para su tercer hijo.