La fortuna de Sara Carbonero e Iker Casillas: ¿en qué ha invertido la pareja?

La pareja presume de un gran patrimonio

El triunfo profesional de la pareja formada por Iker Casillas (36) y Sara Carbonero (34) en sus respectivos trabajos les ha logrado posicionar muy bien económicamente. Tanto es así que su patrimonio supera los 16 millones de euros. Ambos han sabido invertir su dinero y así lo revela la red empresarial a la que ha tenido acceso ‘Jaleos’: desde una línea de ropa hasta una fundación.

Aunque desde que están en Oporto, sus ingresos en la empresa Ikerca S.L se han visto reducidos de manera considerable, las cifras en este negocio son altísimas. A través de esta, el futbolista gestiona sus derechos de imagen y sus inversiones inmobiliarias, aunque el pasado año obtuvo unas pérdidas de 224.000 euros. Sin embargo, puede presumir de tener en ella un activo total de casi 12 millones de euros.

La otra empresa en la que el jugador figura como administrador único es Casillas World S.L, mediante la que gestiona su fundación así como una marca de ropa. Su objetivo no es otro que mejorar las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos en España. En ella sus ingresos son muy suculentos: más de 2,4 millones de euros en ella, aunque no es la única. Ikerfer 1981 S.L gestiona los derechos de imagen del deportista, pero casi no registra movimientos en los últimos años: 700.000 euros y un patrimonio de 1,9 millones de euros en estos años.

Por su parte, Sara Carbonero triunfa como empresaria. Su compañía, Recuerdos de Sudáfrica S.L., actúa como agencia de publicidad y en ella ha obtenido un patrimonio de 130.000 euros, que se suma a su marca de ropa Slow Love S.L. que en el último ejercicio presentado logró unos beneficios de casi 35.000 euros.