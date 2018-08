Así han avanzado las obras de la nueva y lujosa casa de Paula Echevarría

Esta casa modular de 500 metros ronda los 600.000 euros.

Cuando Paula Echevarría (41) visitó junto a sus padres unas viviendas modulares de aires minimalistas hace unos meses, dio pistas de cómo sería su futura casa. Esa que ya no compartirá con David Bustamante (36), sino con su pequeña Daniella, y que ahora vuelve a ser noticia. Aunque todavía su residencia no está terminada, está muy avanzada y el programa ‘Socialité’ se ha acercado para ver el estado actual de las obras. Será en tan solo tres meses cuando la it girl podrá mudarse de manera definitiva, pero ¿qué avances hay? Las imágenes lo demuestran.

Compuesta por cuatro grandes habitaciones, seis baños completos y una gran cocina, la vivienda tiene más de 500 metros y por ella ha tenido que pagar 600.000 euros. Un precio que se suma también al precio de la parcela en la que está ubicada esta casa energética en la que hay grandes ventanales desde los que podrá disfrutar de las vistas de sus zona exterior. Pese a que todavía no es una realidad, el dibujo en el suelo que en estos momentos hay en su jardín, muestra la dimensión de la piscina en la que la actriz y su hija nadarán.

Esta lujosa casa está formada por estancias amplias, pero muy acogedoras que seguramente visitará la pareja actual de Paula, Miguel Torres. Un lugar del que, sin ninguna duda, veremos parte en sus redes sociales.