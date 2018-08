El ‘dardito’ de Alba Carrillo a María José Suárez tras su boda

Dos mujeres enfrentadas desde hace mucho tiempo

Parece que el escándalo persigue a Alba Carrillo haga lo que haga. La modelo, que ahora ejerce de colaboradora en ‘Ya es mediodía’, ha sido noticia últimamente por el fin de su relación sentimental con David Vallespín. Una ruptura que según ella tiene un solo culpable, Fonsi Nieto.

Uno de los primeros temas de los que Alba tuvo que hablar nada mas pisar el plató de Telecinco, además del conflicto que mantiene con el padre de su hijo, fue de la boda de María José Suárez -celebrada el pasado 11 de agosto-, una mujer con la que comparte pasado. “Ella y yo tenemos muchas cosas en común”, decía la bella rubia en referencia a la sevillana y es que cabe recordar que ambas tienen en común el mismo hombre en su currículum sentimental, Feliciano López. El exmarido de Alba Carrillo fue el novio de la Miss España hasta el año 2010, una relación que terminó con una ruptura algo dramática para María José.

Pese a que las dos mujeres vivieron situaciones similares al lado del tenista parece que Alba no tiene mucho feeling con la presentadora, o al menos es eso lo que dan a entender las ‘chivatas’ redes sociales. La cuenta de Instagram @asivemoselhola repasa de forma satírica las páginas de la revista ¡Hola! cada semana, una práctica que parece gustar mucho a Alba Carrillo, que es una fiel seguidora. En dos de las publicaciones de la citada cuenta se pone en tela de juicio el buen gusto con el que María José Suárez vistió a sus damas de honor, unos vestido que diseñó ella misma. Esta crítica parece haber divertido mucho a Alba, que ha dado like a las dos imágenes.

“A mí los vestidos de ella me han encantado. Los cinco. Ahora, los de las damas de honor me parecen una venganza personal” o “El riesgo de vestir a tus damas de honor con restos de muestrario de tapizados Paco es que una de ellas se vengue jorobándote una foto. Y poco me parece”, son algunas de las ‘perlitas’ a las que Carrillo ha dado like.

Una enemistad que viene de lejos

A decir verdad entre las dos ex de Feliciano López nunca ha habido buena sintonía. “Intentó dar una imagen de Feli que no es la verdadera. Las cosas que se dijeron dieron una imagen que está a años luz de cómo es en realidad”, decía en 2015 una enamoradísima Alba sobre la que fue novia de su por entonces prometido. Años más tarde y después del fiasco que resultó ser el matrimonio entre la modelo y el tenista fue María José Suárez quien decidió tomarse la revancha, un gesto que Carrillo parece guardarle.

“Ahora que lo veo con distancia, la miro y digo ¡Cállate ya!”, exclamó la ex Miss España tras la separación de Alba y Feliciano. “No quiero entrar a valorar mucho más, solo que ahora que veo el tema con distancia gracias a los años, soy consciente de que cometí también muchos errores y sólo se puede hablar desde la experiencia. De ahí, mi consejo a Alba Carrillo”, matizaba la que fuera ‘reina de la belleza’. Estas palabras no sentaron nada bien a Alba, que en ese momento atravesaba una gran crisis personal y había encontrado en los medios de comunicación la mejor manera de expresar su enfado con el tenista.