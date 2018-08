Esta es la sorpresa que Yana Olina le ha dado a David Bustamante

Yana Olina ha sorprendido a David Bustamante en lo que supone el reencuentro de los ganadores de 'Bailando con las estrellas'

Mucho se ha hablado sobre la relación entre David Bustamante y la bailarina Yana Olina. Tras arrasar en el concurso ‘Bailando con las estrellas’ su pasión en la pista de baile se trasladó a su intimidad. Sin embargo, el programa acabó y no eran muchas las pistas que situasen a la pareja en un buen momento. ¿Sería una relación con fecha de caducidad? De momento, Yana ha sorprendido a David Bustamante con un gesto muy especial. “Hoy estás 3 personitas me han dado un sorpresón y me han hecho el hombre más feliz del mundo! @minimorante @inesferrero7 y mi @yanaaolina GRACIAS!!! #TeamBustaYanaForever 😜👍#FelizEsPoco❤️❤️❤️”, publicó pasada la medianoche el cantante en su Instagram. Y es que ‘su Yana’ terminó las vacaciones rusas para dejarse caer por el concierto de David en Xátiva.

La propia Yana Olina colgó la misma instantánea sobre el reencuentro. Un poco antes, ya había dejado pistas de su sorpresa. La bailarina disfrutó de un concierto de David Bustamante por primera vez y dejó un emotivo mensaje: “Hoy por fin he asistido a uno de tus concierto. Me he quedado cautivada… cuanta fuerza, energía que transmites, la potencia de la voz y como lo controlas todo en un segundo. ¡Todo un espectáculo! El éxito no es un accidente es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces o aprendes a hacer. Muy orgullosa de ti”. Una tierna dedicatoria de Yana a David, lo cierto es que la bailarina tuvo un día muy romántico, a juzgar por el post que publicó sobre el amor. “Solo contigo me siento viva”, dijo Yana. Los fans y sus comentarios lo tenían claro: Va por David.

Antes, de cumple

Para David Bustamante ha sido “una semana inolvidable”. Su gran concierto en Xátiva y la sorpresa de su queridísima Yana Olina fueron el colofón a unos grandes días para el cantante. Pese a la polémica de las pedradas en su concierto en Elche, Bustamante tenía una fecha muy especial en el calendario: El cumpleaños de su hija, Daniella. Diez añazos para la pequeña que, aunque los cumpla el 17 de agosto, ha tenido una fiesta previa organizada por su padre. Si el año pasado, pese a estar ya separados, Paula Echevarría y Bustamante pasaron juntos el cumpleaños de su hija con una divertida tarde de parque, esta vez será diferente.

La actriz, por su parte, cuenta las horas para ver a su pequeña y disfrutar de su fiesta. Tras su 41 cumpleaños, la fecha redonda de su hija es de sobra un motivo de celebración.