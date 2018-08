María José Suárez narra el emocionante relato de su padre en la boda

Tras casarse con Jordi Nieto, María José Suárez ha contando uno de los momentos más emotivos que vivió con su padre

María José Suárez tuvo el día más feliz de su vida junto a, su ya marido, Jordi Nieto en Santorini. Más de sesenta invitados, algunos tan conocidos como Elisabeth Reyes o Eva González, que fueron testigos de un idílico enlace con las costas de Grecia de fondo. Una gran boda griega que tuvo un invitado muy especial para María José Suárez, su padre. “Esta imagen es muy importante para mí, mi padre que anda delicado de salud llevándome al altar… en un momento de la cena le pregunté “papá que te ha parecido la ceremonia? “ Y me contestó.. que ceremonia? “. Cosas de su enfermedad. Pero a mí no se me olvida su cara de satisfacción al verme bajar esa escalera y estoy convencida de que a él tampoco”, cuenta la modelo en su Instagram.

Un día muy especial para María José Suárez, su padre, a pesar de sus problemas de salud, fue parte fundamental en el evento. La propia modelo ha dejado constancia de ello con la emotiva dedicatoria que, seguro, dejará huella. Después de una relación de tres años, y con un hijo en común de un año, Jordi Nieto y la modelo sellaron su relación pasando por el altar.

Un discurso de amistad

Una jornada muy emocionante que tuvo a Eva González como una de las protagonistas por su discurso dedicado a la amistad con la radiante novia. “Las dos somos madres y las dos a la vez. Me hace tan feliz pensar que, algún día, tu hijo y el mío, puedan conseguir tener una amistad tan bonita como la nuestra”, dijo con una sonrisa Eva González, tratando de emocionar a su amiga, María José Suárez, en un día tan especial para ella como su boda. “Estamos contigo amiga, compartiendo tu sueño, porque no hay duda de que este es tu sueño y el de todos los que te queremos”, terminó la Miss España su emotivo discurso.