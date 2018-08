Alejandro Fernández, expulsado de un avión por ir borracho y sembrar el pánico

El cantante mexicano, que ya ha protagonizado desagradables incidentes a causa del alcohol, fue desalojado por su comportamiento

Alejandro Fernández vuelve a ser noticia y no es por su música. El cantante mexicano de 47 años tiene un largo historial de conflictos originados por el alcohol. El último de ellos ha causado un desagradable incidente en el que se han visto envueltos los pasajeros del vuelo que quiso tomar. Tal y como cuenta la publicación ‘Notas’, Alejandro Fernández subió al avión en estado de embriaguez y optó por enfrentarse con el personal del avión. “Muy desagradable”, relató al medio un testigo presencial. ‘El Potrillo’ se negaba a abrocharse el cinturón de seguridad y acto seguido empezó a enseñar con su móvil imágenes del accidente de Durango del pasado julio que, afortunadamente, no tuvo que lamentar víctimas mortales. “Se levantó y nos empezó a mostrar el vídeo de Durango, y nos dijo que ojalá no nos pasara lo mismo”, relata el testigo.

Muchos de los pasajeros no entendieron la actitud de Alejandro Fernández y debido a que no cesó en su compartimiento fue expulsado. En un vídeo publicado sobre el incidente, se puede ver al cantante mexicano en claro estado de embriaguez enseñando imágenes del pasado accidente de avión al resto de pasajeros. Lo cual sembró el pánico entre algunos de los asistentes. El propio cantante quiso disculparse vía redes sociales.

Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos!🙏🏼 — Alejandro Fernández (@alexoficial) 14 de agosto de 2018

Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos. Me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona. — Alejandro Fernández (@alexoficial) 14 de agosto de 2018

Alejandro Fernández, famoso por canciones como ‘Me dediqué a perderte’ ha protagonizado incidentes similares a causa de la bebida. Durante el pasado diciembre, el cantante mexicano se subió al escenario en Querétaro dando tumbos y sin ser capaz de interpretar sus canciones. “La verdad es que estaba haciendo un putero de frío y me quise calentar con un tragito”, dijo el Alejandro Fernández ante la incredulidad de sus fans.