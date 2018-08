El último bombazo de Alba Carrillo: “Álvaro Muñoz Escassi tiró los tejos a mi madre”

Según la ex de Feliciano el jinete intentó ligar con su madre

Alba Carrillo es una máquina de generar titulares. La ahora colaboradora ‘Ya es Mediodía’ ha lanzado al aire una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta. El tema que se estaba tratando en el programa al que se acaba de incorporar era la ‘pillada’ playera de Álvaro Muñoz Escassi con su nueva novia, la millonaria Carmen Matutes, un asunto sobre el que la exmodelo tenía algo que decir.

“¿Te ha intentado conquistar a ti Escassi?”, preguntaba el periodista Miguel Ángel Nicolás a Alba, una cuestión que la nueva tertuliana no ha esquivado. “Uy… una vez le tiró los tejos a mi madre”, decía la bella rubia, que acto seguido añadía: “A mí no me entró, me ve con demasiado carácter”. Según las palabras de Carrillo su madre Lucía Pariente estuvo tentada por los encantos del playboy sevillano, un dato hasta el momento desconocido.

Pero no todo queda aquí. Alba, que se está ganando a pulso su permanencia en la sobremesa de Telecinco, daba una nueva exclusiva que de ser cierta quedaría en mal lugar al jinete. Según la exmodelo, Escassi habría sido infiel a Carmen Matutes en el comienzo de su relación. “Yo sé de buena tinta que tuvo un affaire con la amiga de una amiga mía mientras estaba con esta chica, al principio de que comenzaran a ser novios”, afirmaba Carrillo que ponía ‘la puntilla’ añadiendo: “También te digo, que según la amiga de mi amiga se lo pasó mejor él que ella“, decía riendo.

No se puede negar que Alba Carrillo es un terremoto televisivo, y es que pese a que en ocasiones se meta donde no la llaman termina haciéndose con la atención de todos.