Una ‘malhumorada’ María Teresa estalla en ‘Las Campos’: “Ya me gustaría que todo el mundo creyera en mí como creo yo”

Saltan chispas entre la presentadora y sus hijas

Este viernes por fin veía la luz la última entrega de ‘Las Campos’. El programa, que fue grabado en el mes de febrero, tenía como vehículo conductor el viaje del famoso clan a Argentina, tierra que vio nacer a uno de sus últimos integrantes, Edmundo Arrocet. Pese que a priori todo apuntaba a que el cómico ejercería como guía de María Teresa y sus hijas por Buenos Aires, finalmente Carmen y Terelu han realizado su particular tour mientras que María Teresa parecía tener pocas ganas de callejear por los rincones de la ciudad del río de la Plata.

Para la audiencia seguidora del docu-reality no ha pasado desapercibida la extraña actitud que María Teresa Campos ha mostrado en este viaje, donde parecía carecer de ilusión por cada una de las actividades que sus hijas le proponían. Hasta las redes sociales se han hecho eco de la cara de pocos amigos de la matriarca del clan, y es que los que han visto entregas anteriores de ‘Las Campos’ han sabido reconocer que esa no es la postura que la presentadora suele adquirir habitualmente.

Valiente escopetazos se meten MARÍA TERESA Y TERELU hostia puta, me meo en serio… 😂😂 #LasCamposBuenosAires — Marcial Pérez (@FaMarcial) 14 de agosto de 2018

María Teresa dejando entrever que ella no quería ir: “Si me traen, que le vamos a hacer” #LasCamposBuenosAires — Xavi Oller 📺 (@xaviioller) 14 de agosto de 2018

Pese a la afirmación anterior, el primer enfado de la presentadora con sus hijas ha sido cuando estas visitaron sin contar con ella, el barrio de la Boca. Un despiste que Carmen y Terelu justificaron alegando un episodio de inseguridad callejera que vivieron ese mismo día, pero ocultando que este no se produjo en el famoso barrio de la capital Argentina que su madre ansiaba ver.

Varios han sido los momentos en los que hemos podido apreciar a una María Teresa ofuscada, crispada o directamente ‘cabreada’, pero el culmen de esta situación se produjo en un restaurante al que la familia acudió para almorzar. Las hijas de la que fuera ‘reina de las mañanas’ llegaban tarde a la cita, algo que ella detesta y que se vio reflejado en su cara. “¡Todos los días igual! Yo si sigue así me voy a Madrid”, decía Terelu a lo que su hermana contestó: “Ya se lo he dicho. Es que ni media sonrisa en todos estos días, ¿Es que le caemos mal o algo?”.

Una vez en la mesa la matriarca del clan dijo no querer comer nada, una postura por la que Terelu le reprendió: “No quiere comer, no quiere andar,no quiere ir…”, estas palabras terminaron por agitar a María Teresa, que contestó: “A lo mejor es que no tengo que venir”. La comida continuó con cierta normalidad obviando algún que otro ‘tirito’ mal intencionado, una situación que terminó de explotar cuando mamá Campos entregó a cada una de ellas y a Edmundo unos libros que personalmente había escogido. A Carmen el título de la obra que recibió,’Cree en tí’, no le hizo ninguna gracia, razón por la que preguntó a su madre el porqué de su elección. “Me parece maravilloso, pero este libro nos lo vamos a leer las dos”, decía Borrego con cierto ‘retintín’ a lo que su madre contestó: “No, yo creo en mí. Ya me gustaría que todo el mundo creyera en mí como creo yo”.

“Más que con un mensajito los libros van con un zasca”, decía Carmen en privado, añadiendo que a su parecer este regalo tendía más sentido si fuera dirigido a su hermana. “¿Crees que me infravaloro?”, preguntaba Borrego a su madre. Por el bien de todos los comensales esta pregunta quedó en el aire cuando Edmundo abrió su libro,’La magia del orden’, un título que utilizó para quitar hierro al tenso momento, ya que al parecer el caos que reina en su habitación “horroriza” a su novia.

Hay que destacar que la mala predisposición que María Teresa ha mostrado en esta visita a Argentina podría deberse a los problemas estomacales que le aquejaban en aquel momento. Pocos días después de que la presentadora aterrizase en España de este viaje -concretamente el 20 de febrero- tuvo que se intervenida de urgencia por una suboclusión intestinal, una operación de la que salió airosa. Enfado o no hay que reconocer el espléndido sentido del humor que el clan Campos despliega en su docu-reality, donde el costumbrismo y la naturalidad reinan sobre todas las cosas. ¡Gracias por divertirnos!