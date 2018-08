La versión de Makoke sobre el enfado entre Anita Matamoros y Alejandra Rubio

Las jóvenes han dejado entrever sus diferencias a través de Instagram

Anita Matamoros no gana para disgustos. Si hace unos días la influencer salía a desmentir las informaciones que afirmaban su despido en una agencia de influencers, ahora el escándalo regresa a su vida como consecuencia del supuesto enfado que existe entre ella y Alejandra Rubio.

El ‘unfollow’ que Anita hizo a la hija de Terelu en Instagram hizo saltar todas las alarmas, siendo muchos los medios que apuntaron a un posible distanciamiento entre las dos jóvenes. Entre las posibles causas del supuesto enfado se ha barajado el hecho de que Terelu Campos no invitase a Makoke a la presentación de su línea de joyas -TRLU- y este gesto derivase en una discusión entre las dos mujeres que ahora ha terminado influyendo en sus hijas.

Pero nada más lejos de la realidad. Al menos según Makoke, con quien LOOK se ha puesto en contacto para ahondar en el asunto.”Desmiento que Terelu y yo estemos enfadadas. No ha habido nada, nosotras seguimos hablando y tenemos relación”, afirma la esposa de Kiko Matamoros. Este digital ha insistido en preguntar a la malagueña sobre los motivos que han llevado a su hija dejar de seguir a Alejandra en Instagram, un tema en el que ha sido especialmente cuidadosa.”Si he hablado o no con Ana sobre este tema no lo voy a decir”, dice la madre de la influencer que finalizaba su explicación intentado quitar hierro al asunto.“Tampoco hay que darle mayor importancia, son cosas de amigas”, asiente la que fuera azafata del ‘Telecupón’.

En cualquier caso, lo cierto es que el desencuentro entre las dos jóvenes está trayendo cola. Mucha más de la que les gustaría a sus famosas madres, sobre todo Terelu. En conexión con el programa ‘Ya es mediodía’, con el que ella y su madre conectaban en directo este martes, Terelu aprovechaba para pedir que la prensa dejase a un lado la no amistad entre su hija y Anita Matamoros, pero se despedía lanzando un mensaje que no dejaba indiferente a nadie: “Yo siempre voy a estar del lado de mi hija”. ¿Era una indirecta al clan Matamoros?