Kiko Matamoros y su hijo Diego se destrozan sin piedad: “Eres un estúpido y una sanguijuela”

Una de las tardes más tensas que se recuerdan en 'Sálvame'

Alta tensión entre Diego y Kiko Matamoros. Padre e hijo han protagonizado este martes una de las tardes más complicadas que se recuerdan en ‘Sálvame’, un episodio que podría determinar un antes y un después en la familia.

Diego dejó caer la pasada semana en ‘Sábado Deluxe’ que su padre y su hermana Laura podrían protagonizar una exclusiva en las próximas semanas, algo que según su criterio demostraría el interés económico que Kiko tiene respecto a la relación con sus hijos. “Mi hermana ahora es el cheque, yo no le valgo”, afirma el joven en su última aparición televisiva. Estas palabras han colmado la paciencia del defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ que le ha contestado sin cortapisas.

“Eres un pedazo de estúpido. Si tu hermana hablara de ti tendrías que irte del país”, decía con gesto enfadado el patriarca del clan para después continuar arremetiendo contra Diego: “Eres una sanguijuela de mi, y ahora de tu hermana. No quiero saber nada de ti en mi vida”. Por si estas palabras no fueran lo suficiente duras, el colaborador ha continuado contestando a su primogénito sin piedad. “Ojalá que te denuncie tu hermana y la revista. Lo que has hecho con tu hermana no te lo voy a perdonar en la vida, ojalá te metan una querella”, sentenciaba Kiko.

Lo de esta familia es el cuento de nunca acabar, y es que una reconciliación entre sus integrantes parece del todo imposible. Por su parte Kiko amenaza con contar su versión de la historia que ha vivido todos estos años con su primera mujer y los hijos que tuvo con esta, un asunto que de ser así abrirá nuevos frentes en la familia Matamoros.