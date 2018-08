Jesús Janeiro, también conocido como Jesulín de Ubrique, está a escasos días de regresar a los ruedos. El próximo 19 de agosto en Cuenca, el diestro volverá a coger el capote de manera excepcional en uno de los acontecimientos del verano. Cómo habrá reaccionado María José Campanario, su mujer, a la decisión de Jesús Janeiro de volver a torear ha sido una de las grandes preguntas que el público se hecho estas vacaciones. El torero nos ha sacado de dudas: “Me dijo: ‘Cuando lo haces es porque eres capaz’”. Un apoyo claro de María José Campanario a su marido, que atendió a una entrevista en el programa de la televisión de Castilla-La Mancha ‘Estando contigo’.

El diestro no ha querido dar su opinión respecto a Belén Esteban, que fuera su pareja y madre de su hija, Andrea Janeiro. Jesús de Ubrique ha repetido su intención de no “hablar ni de mi hija, ni de mis hijos, ni de mi mujer”. Sólo rompió el ‘pacto’ para aclarar lo que pensó María José Campanario tras conocer la noticia de su regreso a los ruedos. Sin embargo, sí ha dejado caer una frase sobre su ex: “el tiempo pone las cosas en su sitio”.

A cinco días del evento, en el que comparte cartel con Cayetano Rivera y Juan José Padilla, Jesús Janeiro ha querido hacer un alegato sobre todo lo que le ha costado llegar a donde está. “Lo importarte en la vida es saber aprender, saber absorber, no soy rencoroso pero no olvido y aprendo de lo bueno y de lo malo. Siempre he sido una persona que ha intentado tirar hacia delante, y si las cosas pasan es porque estaba en mi destino que tenía que pasar. No soy envidioso, soy una persona que me adapto muy bien. No se me ha olvidado de donde vengo, yo es que no tuve nunca nada, así que lo poquito que tengo ahora me lo he ganado con el cuerpo lleno de cornadas porque he sufrido, he luchado, a mi nadie ha llegado a la puerta de mi casa a regalarme nada”, sentenció el torero.