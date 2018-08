La familia de Shaila Dúrcal, tras su accidente: “Está ilocalizable”

Shaila Dúrcal perdió parte del dedo índice tras un misterioso accidente, que ni siquiera la familia sabe cómo sucedió

El silencio con el que Shaila Dúrcal está llevando el desafortunado accidente, que le ha llevado a perder parte del dedo índice derecho, incluye a su familia. Fedra Lorente, tía de Shaila, afirma que se enteró de la triste noticia “porque lo he leído”. La hija de Rocío Dúrcal “está ilocalizable” para Lorente, mujer de Miguel Morales, hermano de Antonio Morales ‘Junior’. La actriz española aclara que intentó ponerse en contacto con Carmen Morales, hermana de Shaila, pero que no consiguió hablar con ella. “Me ha puesto un mensaje de que todo está bien, que está tranquila, pero no me dice cómo fue”, relata Fedra Lorente.

Los motivos de tal fatal accidente siguen siendo un enigma sin desvelar por la familia más íntima de las Dúrcal. Tras anunciar la propia Shaila vía redes sociales el lastimoso resultado, Look se puso en contacto con Carmen Morales, que confirmó lo sucedido pero se negó a explicar cómo sucedió ni qué clase de accidente fue. Un extraño misterio que tuvo lugar mientras Shaila Dúrcal, junto a su marido Dorio Ferreira, hacían una mudanza.

A la espera de un comunicado

Tal y como relata Fedra Lorente, la hija de Rocío Dúrcal ni siquiera contestó al mensaje de su tía cuando esta se interesó por su estado. “Hará un comunicado cuando pase todo esto, eso es lo que me dijo su hermana”, afirma Fedra, que fue conocida como ‘La Bambi’ por su exitoso papel en el programa ‘Un, dos, tres… Responda otra vez’.

“Está fastidiada y no está ni para llamar, ni para hablar con nadie”, dice su tía. Shaila cuenta con el apoyo de su hermana, Carmen Morales, según confirma Fedra Lorente. “El último mensaje que he tenido es de anoche. Que están juntas, está con ella, que estaba asustada pero ya está más tranquila”, afirma la actriz. Un enigma que todavía se tardará por descubrir, ya lo dice la propia Fedra Lorente: “Si ellos no quieren decir nada…”