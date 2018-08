La modelo se casó con el empresario Jordi Nieto en una boda en las costas griegas que contó con la participación de su querida amiga

María José Suárez y Jordi Nieto se casaron en Santorini ante setenta invitados con las paradisíacas vistas de las costas griegas a su espalda. Un enclave idílico al que no faltaron las personas más importantes en la vida de la modelo. Por supuesto, su pequeño, fruto de la relación de tres años del que ya es su marido, participó llevando los anillos. Junto a su familia, Eva Gónzalez ejerció de dama de honor (con otras nueve amigas) y emocionó a los asistentes con su discurso. “Te admiro porque no hay nadie en este mundo que sepa reinventarse como tú… Bueno, sí, Madonna, pero no la hemos invitado”, empezó divertida la presentadora y esposa de Cayetano Rivera, según recoge la revista ¡Hola!.

Las risas, siempre presentes en la vida de Eva González, no podían faltar. Pero María José Suárez también recibió en el discurso algunas emocionantes frases de su amiga. “Las dos somos madres y las dos a la vez. Me hace tan feliz pensar que, algún día, tu hijo y el mío, puedan conseguir tener una amistad tan bonita como la nuestra”, dijo la presentadora. “Estamos contigo amiga, compartiendo tu sueño, porque no hay duda de que este es tu sueño y el de todos los que te queremos”, terminó Eva González su emotivo discurso.

Una boda cual ‘Mamma Mia’

El enclave escogido por María José Suárez y Jordi Nieto recuerda mucho a las escenas de la película ‘Mamma Mia’. De hecho, cual guion de Hollywood, un pequeño incidente trastocó los planes iniciales de la pareja. ‘Meltemi’, viento seco y peligroso de la zona griega, causó problemas en la terraza elegida para el banquete ya que cabía la posibilidad de “salir volando”. Por lo que gracias a los organizadores, encontraron otro enclave en tiempo récord sin ningún tipo de peligro para los asistentes, cuenta la revista de corazón.

Raquel Rodríguez, Elisabeth Reyes y la propia Eva González, fueron las Miss España que participaron como Damas de Honor, con diseños exclusivos para la ocasión. La propia María José Suárez compartió en su Instagram la instantánea de la boda, del día más feliz de su vida junto a su marido, Jordi Nieto. “Ha sido la boda de mis sueños, junto a la persona a la que amo, en un lugar mágico y rodeada de la gente más importante de mi vida”, confirmó María José Suárez a ‘¡Hola!’. Un día excelso que no olvidarán nunca.