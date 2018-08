El ‘tirito’ de Alba Carrillo a Fonsi Nieto: “Si yo fuera Marta lo llevaría mal, porque está más pendiente de mí que de ella”

Alba Carrillo parecer haber conseguido su propósito, volver a la televisión. La exmodelo se incorpora al equipo de ‘Ya es mediodía’ para ejercer de comentarista, una noticia que seguramente le ayude a sobrellevar su última ruptura sentimental con David Vallespín.

Desde que la semana pasada la madrileña diera a conocer vía exclusiva el final de su noviazgo, Alba ha vuelto a colocarse en el disparadero a consecuencia de sus incendiarias declaraciones. “Fonsi se ha cargado mi relación”, decía alto y claro la subcampeona de ‘Supervivientes 2017’ que arremetía duramente contra el padre de su hijo alegando que había sido el culpable de su último fiasco sentimental. Muchas son las dudas que se ciernen sobre el testimonio de Alba Carrillo, cuestiones que en un primer momento iban a ser reveladas en ‘Sábado Deluxe’ y que tras unas desavenencias con la dirección de dicho programa finalmente no ha sido así.

Muy contenta por comenzar una nueva andadura profesional en el espacio de Mediaset, Alba ha respondido en su primer día a las preguntas que sus ya compañeros le han formulado al respecto de su problema con Fonsi Nieto. “No puedo hacer mi vida libremente y por eso no puedo ofrecer una estabilidad a una persona”, afirmaba la exmodelo que asegura sentir la presión del padre de su hijo en su día a día: “Si subo una foto en una boda con un amigo me llama para decirme que quiere hablar con el niño, si cuelgo una foto en un restaurante me llama para decir que tenemos que hablar para resolver un tema, así no se puede estar”, asentía.

Pero Alba no se ha dejado en casa la suspicacia que la caracteriza, y ante la pregunta de si Fonsi podría estar celoso de sus relaciones con otros hombres la colaboradora no ha dudado en tirar balones fuera. “Ahhh…Si fuera Marta yo lo llevaría mal, porque está más pendiente de mí que de ella”, dejaba caer la modelo metiendo así en el asunto a una cuarta persona, la actual esposa del expiloto de motociclismo. “Feli mal, David tampoco…no sé”, decía Carrillo.

Alba Carrillo aclara su conflicto con ‘Sábado Deluxe’

En la última semana los colaboradores de ‘Sálvame’ han atacado sin compasión a Alba por un motivo muy concreto: La exmodelo se negaba a acudir al programa si no se cumplían las condiciones que pedía. Al parecer la ex de Feliciano pidió a la dirección una serie de pautas que no estaban dispuestos a seguir. Por un lado criticaron el supuesto desorbitado caché que pedía por sentarse en la silla del ‘Deluxe’ para hablar de su ruptura, y por otro los supuestos ‘vetos’ que la madrileña habría exigido en caso de contar su historia en el programa de ‘La fábrica de la tele’.

“No fui porque no lo cerré, si yo no llego a un acuerdo no voy a ningún sitio. Esto es lo que pasa a la gente que vende la piel del oso antes de cazarlo”, decía la modelo que ha negado en todo momento que esas supuestas exigencias fueran ciertas. “Yo solo pido respeto, y no voy a sentarme en un sitio donde no se me respeta”, afirma Alba que considera injusta la manera en la que se le ha tratado.

Problemas legales, profesionales y personales a un lado, la modelo dice estar “tranquila y muy bien”. Un estado anímico que sorprende dado lo reciente de su último fracaso sentimental. Mal de amores y fortuna profesional, una tónica muy habitual en la vida de Alba Carrillo. ¡Suerte!