Mónica Hoyos cuenta cómo influyó Carlos Lozano en su noviazgo con Cayetano Martínez de Irujo

El presentador siempre ha estado pendiente de los hombres con los que su ex ha intentado rehacer su vida

La historia de nunca acabar. Este sábado Mónica Hoyos se sentaba en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para someterse a la prueba del polígrafo. La peruana contestó algunas de las preguntas más escabrosas sobre la relación que mantiene con Carlos Lozano, y es que pese a que se separaron hace una década el vínculo que existe entre ellos pocas veces se ha cortado.

“Con Carlos he seguido teniendo relación todo este tiempo, pero sin tener sexo”, decía la peruana a los colaboradores del programa de Telecinco. Mónica confiesa haber tenido una estrecha amistad con el padre de su hija durante todos estos años, un cariño que aún conserva pese a que actualmente no estén pasado por su mejor momento. “Me da mucha pena llevarme mal con él porque le tengo muchísimo cariño. He crecido con él, ha sido mi amigo, mi hermano y el padre de mi hija. Hemos vivido juntos muchas cosas bonitas y otras muy desagradables”, confiesa Hoyos, que se ha sincerado diciendo que tras su relación con el presentador no ha vuelto a encontrar el amor: “Cuando terminé con Carlos yo no me atrevía ni a salir a la calle, tenía una depresión de caballo. Después me he dedicado a mi hija y en cierto modo no he querido meter en casa a ningún otro hombre”.

Durante la entrevista Mónica ha sacado a la luz el nombre de uno de los hombres que ha pasado por su vida en los últimos años -tras su ruptura con Lozano-, Cayetano Martínez de Irujo, con quien mantuvo una relación sentimental en el año 2010. Según cuenta la que fue azafata de ‘El precio justo’ en su momento su ex no vio con buenos ojos que comenzara un noviazgo con el hijo de la Duquesa de Alba, algo que según ella ha sido frecuente cada vez que ha intentado rehacer su vida. “Cuando empecé mi relación con Cayetano a Carlos no le hizo mucha gracia. Yo se lo conté todo antes de que saliera publicado en la prensa, así que no le pilló por sorpresa. De todos modos él se ha preocupado siempre de con quién estaba al igual que yo, es lógico, tenemos algo muy importante en común”, narraba la peruana.

Miriam Saavedra, el tercer elemento de la discordia

Pese a que la cordialidad ha reinado durante años entre Mónica Hoyos y Carlos Lozano, la incorporación de Miriam Saavedra a la vida del mítico presentador de ‘OT’ ha sido el detonante para que el ‘buen rollo’ entre ellos haya saltado por los aires. La guerra entre las dos mujeres estalló desde el minuto uno, y es que ambas mantienen una lucha encarnizada donde parecen competir por la atención de madrileño.

“Él sabe perfectamente que yo no haría nada en su contra. Carlos me da mucha pena, está como desquiciado. Le noto nervioso y no está bien”, afirma Mónica que no duda en aprovechar la ocasión para atacar a su enemiga: “¿Una persona que no tiene papeles puede trabajar en España? Yo creo que sin tener papeles no puedes ni trabajar aquí ni mucho menos hablar mal de la madre de la hija de tu novio”. Según cuenta Hoyos, Miriam habría intentado casarse con Carlos Lozano para conseguir los papeles que validarían su residencia en España, un asunto que al parecer obsesiona muy mucho a la peruana. Además de esto la presentadora apunta a que la reputación de Saavedra en Perú no es del todo buena, ya que ha intentado hacerse famosa en varias ocasiones aprovechándose de los hombres famosos con los que supuestamente ha estado. “Yo soy de Perú y he trabajado allí, conozco a la gente del medio, y cuando Carlos empezó con ella yo investigué un poco de donde venía. Lo que vi en ese momento es que se dedicaba de hablar de sus exnovios en todos los programas y de esto le informé a Carlos desde el primer momento“, dice Mónica argumentando el comienzo de sus discrepancias.

Dimes y diretes aparte, todo apunta a que ambas están calentado su posible entrada a uno de los realities más esperados de la próxima temporada, ‘GH VIP’. Las dos ex de Carlos Lozano están en todas las quinielas para convertirse en habitantes de la casa de Guadalix, una participación que de confirmarse asegura nuevos enfrentamientos entre estas dos mujeres. ¡Dios nos pille confesados!