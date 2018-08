Diego Matamoros desvela la estrategia de su padre para ganar dinero

Apunta a que su hermana Laura y su padre podrían protagonizar una portada próximamente

Los Matamoros encarnan el ejemplo de una familia mal avenida. Sus conflictos se convierten habitualmente en motivo de escándalo, y es que la presencia continua de sus integrantes en los medios convierten a este apellido en uno de los más habituales de los programas del corazón.

Este sábado Diego Matamoros volvía a sentarse en ‘Sábado Deluxe’ para hablar de su padre y contestar frente al polígrafo de Conchita a tres cuestiones que dejaban bastante mal parado a Kiko. Si bien es cierto que muchos pensaron que la asistencia del defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ a la boda de su hijo -celebrada el pasado 14 de julio- serviría para limar asperezas entre ellos, esto no ha resultado ser así. Diego acusa a su padre de haberse lucrado al aceptar esa imitación y que tan solo figuró en el enlace para participar en el reportaje fotográfico que fue vendido en forma de exclusiva. Por su parte Kiko Matamoros niega la mayor y ha mostrado frente a las cámaras su indignación ante esta acusación, ¿Quién miente?

“¿Te consta por fuentes muy fiables que tu padre Kiko Matamoros cobró 16.000 euros por ir a tu boda?”, formulaba María Patiño, una pregunta a la que Diego respondió con un contundente “sí”. Según el hijo de Kiko su padre habría pactado con la revista que publicó la exclusiva de su boda -Lecturas- una serie de condiciones a cambio de su posado en el reportaje. “Creo más a la fuente que a mi padre. Es una persona de mi confianza y que trabaja en el medio del que estamos hablando. Esta persona me ha dicho que esto se firmó este día, esto se hizo así y que esto se cobra así”, explicaba Diego que acto seguido aclaró que su padre aún no había recibido la cantidad de dinero acordada. “El señor Matamoros no ha cobrado todavía, pero hay otras maneras de cobrar. En breves veremos algún posado familiar”, decía el exsuperviviente.

Segundos después Diego dejo caer un nuevo dato que dejaría fuera a la esposa de su padre, Makoke, y a su hermana, Anita, de esta futurible exclusiva . “Veremos a la familia en una portada o a mi hermana Laura y mi padre. Hace unas semanas Laura y mi padre se reencontraron en un programa de televisión de esta casa y ambos negociaron sus cachés por separado”, decía el hijo de Matamoros.

La discordia en el clan Matamoros continúa, y es que el famoso colaborador de ‘Sálvame’ no parece ser capaz de mantener la paz en su familia. ¿Se trata todo de una estrategia para amortizar sus conflictos? Continuaremos escuchando lo que dicen al respecto los protagonistas de esta historia.