David Bustamante sale a pedradas de su concierto en Elche

El equipo del cantante informó que de repetirse se daría fin al concierto

Una mala noche para David Bustamante. El cantante realizó el pasado jueves en Elche una de sus actuaciones más difíciles. Según han recogido algunos medios locales el artista tuvo que abandonar el escenario tras recibir dos pedradas.

Bustamante estaba en el tramo final de su concierto cuando se produjo el lanzamiento de dos piedras que llegaron hasta el escenario, tal y como lo recoge el diario ‘Información’ de la localidad alicantina. Después de este supuesto ataque fallido David decidió abandonar el show, una pausa en la que el que equipo que acompaña al cantante durante su gira alertó al público que de volverse a producir este hecho el concierto llegaría a su fin por motivos de seguridad. Acto seguido el cántabro regresó para cantar su tema ‘El aire que me das’, canción con la que finalizó su show excluyendo otras dos que tenía programadas: ‘Devuélveme la vida’ y ‘Feliz’.

Pese a que estas dos canciones estaban previstas ser cantadas, David se despidió de su público sin hacerlo y abandonó el reciento rápidamente. Este medio se ha puesto en contacto con el servicio de Policía Municipal de Elche quienes no han querido contar ningún detalle de lo sucedido en aquella noche. Por su parte el cantante, que parece no querer hacer aprecio a este desagradable incidente, ha publicado en las redes sociales una imagen en la que agradece el calor del público de ilicitano. “Gracias a las 10.000 almas que me abrazaron en Elche”, escribía el artista.

Pese a los difíciles momentos que el artista atravesó tras su ruptura con Paula Echevarría el pasado año parece que David Bustamante comienza a retomar de nuevo su camino tanto en lo profesional como en lo personal. Motivos suficientes tiene el cántabro para dejar en el olvido este desafortunado suceso, y es que… ¡Una mala noche la tiene cualquiera!