Marta Torné desata la ira en las redes sociales

Que ilusión ver que tu Cabify lleva tu nombre!!! 🙋🏻‍♀️😛👏🏼👏🏼👏🏼 Si también encontráis el vuestro y devolvéis el saludo a @cabify_espana Podéis conseguir 150€ para moveros durante un mes gratis! 👋🏼👋🏼👋🏼#HolaCabify

A post shared by Marta Torné (@marta_torne) on Aug 7, 2018 at 2:06am PDT