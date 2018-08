La reacción de la familia Nieta tras las palabras de Alba Carrillo hacia Fonsi

Todo parecía estar en calma hasta que Alba Carrillo ha hablado. Si hace unas pocas semanas se calificaba de ‘cordial’ la relación entre la modelo y su ex, Fonsi Nieto, ahora sabemos que esto no es así. La revista Semana trae en sus páginas la primera entrevista de la madrileña tras su repentina ruptura con el ingeniero David Vallespín, un final que según ella tiene un solo culpable.

“Fonsi se ha encargado de destruir mi relación”, afirma Alba Carrillo que no duda en arremeter contra el padre de su hijo. “Desde que salí de ‘Supervivientes’ he vivido una situación injusta por culpa de Fonsi, me ha acorralado económicamente por las demandas judiciales“, dice la modelo que explica de qué manera ha afectado este hecho a su vida sentimental: “David me ha apoyado en todo, pero nuestra relación se ha visto dañada porque no podemos ir a cenar tranquilos sin que me llegue un mensaje. En cuanto Fonsi ve que cuelgo algo en Instagram ya me llega un mensaje. No puedo centrarme en la relación”.

En la entrevista se hace referencia al papel que están teniendo los familiares del padre de su hijo en esta historia, una cuestión que la exsuperviviente no ha dudado en contestar. “Me consta que sus primos, que son adorables, han parado muchos golpes y conmigo se han portado muy bien, y cuando estaba su tío también”. A raíz de esta inesperada declaración Look se ha puesto en contacto con Pablo Nieto, hijo del desaparecido motociclista, quien pese a reconocer que no tiene ninguna discrepancia con Alba cierra filas en torno a su primo Fonsi. “Si es verdad que entre ellos tienen muchos líos. Nosotros siempre vamos a estar arropando a Fonsi, es como mi hermano, es mi primo. No vamos a opinar sobre qué pasa entre ellos”, decía el hijo del 13 veces campeón del mundo.

Respetuoso y correcto en todo momento, Pablo Nieto no ha tenido ninguna mala palabra hacia la que fuera pareja de su primo. Lo que sí ha querido dejar claro es que el clan está dispuesto a apoyar a Fonsi en todo lo que respecta a su enfrentamiento con Alba, un conflicto que viene durando más de un año y que parece estar pasando factura en la vida más íntima de la modelo.