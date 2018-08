Courtois, nuevo portero del Madrid, acostumbrado a despejar escándalos sexuales

Pese a su imagen de chico tímido, Courtois se ha visto envuelto en varias polémicas e infidelidades Será presentado hoy en el Santiago Bernabéu ante una gran expectación

Thibaut Courtois, flamante nuevo fichaje del Real Madrid, dejó a todos encantados en su primera estancia en la capital. No sólo a los aficionados del Atlético de Madrid, sino también a lo que convivían día a día con él. Un chico alto, pero muy tímido, que no tardó en implicarse en la ciudad aprendiendo el idioma con facilidad, sobre todo comparado con otros futbolistas extranjeros. Alejado de los grandes alardes y fiestas a las que acostumbran ciertos compañeros de profesión, Courtois pasaba sus días en Madrid con un perfil bajo. Un día de compras en un centro comercial del norte de la capital, el portero belga conoció a Marta Domínguez, una dependienta canaria que acabó por enamorarle.

A pesar de su discreción, Courtois y Marta se dejaron ver en las gradas del antiguo Calderón celebrando los triunfos de su equipo en el 2014. Natural de Santa Cruz de Tenerife, la joven se mostró siempre hermética respecto a su relación, tanto que ni si quiera alzó la voz cuando el primer escándalo estalló en su noviazgo.

[De su Ferrari estrellado a las peleas en las discotecas, la polémica de Arturo Vidal, fichaje del Barcelona]

“Sabía que tenía novia, pero él me decía que estaban mal y que lo iban a dejar. Además me tanteaba diciéndome que si yo estaría más tiempo con él cuando lo dejaran”. Así disparaba Jennifer Sánchez en una entrevista para la revista Interviú. Su desnudo sirvió para castigar a su supuesto ex amante, el cual le había prometido abandonar a su pareja durante el ‘affaire’.

Jennifer pasó por diferentes platós de televisión como ‘Mujeres y hombres y viceversa’ o ‘Elígeme’ antes de enviar un mensaje vía red social a Courtois instándole a quedarse en el Atlético, equipo del que la joven es gran seguidora. La respuesta del guardameta belga no se hizo esperar y así surgió la supuesta relación. Unas imágenes de Courtois con su novia celebrando el título de Liga 2014 fue la gota que colmó el vaso de Jennifer Sánchez, su desnudo, el escándalo y sus incendiarias declaraciones fueron su venganza. A pesar de todo, Marta Domínguez nunca dudó de su novio y le acompañó en su siguiente aventura futbolística: Londres.

[Giroud, así fue la infidelidad que amenazó al delantero del Chelsea]

Ya militando en el Chelsea llegaría el primer fruto de su relación, una niña. El esfuerzo que realizó Marta Domínguez para acompañar a Thibaut Courtois a tierras inglesas contribuyó a los habituales rumores veraniegos que situaban al guardameta de vuelta en España por deseos de su pareja. La bonita historia de amor acabó por romperse cuando, de manera amistosa, anunciaron su separación mientras Marta Domínguez se encontraba embarazada de ocho meses, que acabaría siendo el segundo retoño de Courtois. Ella, junto a los niños, regresó a Madrid.

Según publicó el periódico The Sun, el motivo principal que llevó a la pareja a la ruptura fue una joven británica a la que tenían contratada para pasear a sus perros. La cuidadora, Delaney Royle, tenía 19 años y un físico despampanante al que Courtois no se pudo resistir, aseguraron los medios ingleses. La relación no pasó de lo esporádico y el jugador belga lleva soltero desde el 2017, pero sus hijos viven en Madrid. Este factor ha sido determinante en el deseo del arquero por cambiar la capital británica por la española. Se reunió hace unos días con su entrenador para confesarle que deseaba marcharse del Chelsea “por motivos personales”, íntimamente relacionados con sus pequeños. Ahora podrá cumplir su sueño y tenerles más cerca.

El lío de faldas que casi rompe la selección belga

Thibaut Courtois, espigado y con cara de niño bueno, protagonizó también un escándalo en la selección belga que amenazó con romper la armonía de Bélgica pero del que se tardó en conocer. Todo comenzó con la autobiografía de su compañero Kevin de Bruyne, el belga publicó dicho libro en el 2014 e incluía aspectos personales de su vida privada.

En particular, recapituló de forma negativa su relación con Caroline Lijnen, el amor de juventud de Kevin. Allí aseguró que la engañó con una amiga común. ¿La venganza de Caroline Lijnen? Disfrutar de unas vacaciones en Madrid donde Courtois la consoló, aseguró la joven en la revista Story. “Thibout me dio más en una noche que Kevin en tres años”.

Unas declaraciones que rompían el estereotipo de buenazo cuando Courtois ya se encontraba saliendo con Marta Domínguez. La publicación supuso un antes y un después para la relación de amistad que unía a los futbolistas belgas. Pero el tiempo lo cura todo y este mismo verano ambos fueron piezas fundamentales en la Bélgica que consiguió un meritorio tercer puesto en el Mundial de Rusia. Los trapos sucios se lavan en casa.