El contraataque de Fonsi Nieto tras las palabras de Alba Carrillo

No tiene reparos en acudir a los tribunales

No se ha hecho esperar. Fonsi Nieto ya tiene preparada su munición para responder a las declaraciones que su ex, Alba Carrillo, ha realizado en la revista Semana. “Fonsi se ha encargado de destruir mi relación”, decía la modelo explicando que los problemas legales que mantiene con su ex han terminado dilapidando su noviazgo con el ingeniero David Vallespín.

Según se ha contado en el programa ‘Ya es mediodía’ el expiloto de motociclismo ya tendría planeado tomar medidas legales contra la madre de su hijo. “Fonsi Nieto dice que Alba le nombra para hacer portadas”, ha comentado la periodista Isabel Rábago que ha querido desvelar la razón por la que Fonsi ya tenía interpuesta algunas demandas contra la que fue su pareja.

Al parecer Fonsi considera que Alba y su madre Lucía Pariente realizaron -tras su participación en ‘Supervivientes’- una serie de declaraciones que terminaron dañando su imagen pública, motivo por el que perdió contratos con algunas marcas con las que estaba en negociación. El ahora dj considera que se dañó su imagen pública y por ello no dudó en acudir a los tribunales, algo que parece quiere repetir de nuevo tras el último movimiento de su ex.

La relación entre Alba y Fonsi parecía estar en un periodo de paz, pero parece que no siempre la ausencia de noticias significa algo bueno. La expareja vuelve a estar en boca de todos a golpe de escándalo y es que sus discrepancias parecen estar más candentes que nunca. ¡Agárrense que vienen curvas!