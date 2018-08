María Teresa Campos: "Me dio el ictus por las puñaladas que me han clavado" La presentadora se pronuncia sobre el estado de salud de su hija Terelu Campos

El quiosco de este 8 de agosto amanecía con unas incendiarias declaraciones de María Teresa Campos: “Me dio el ictus por las puñaladas que me han clavado”. La veterana presentadora se despachaba en una entrevista con Mila Ximénez, concedida a la revista Lecturas, con unas palabras que han despertado más de una incógnita. Por ello, Campos ha intervenido en directo en el programa ‘Sálvame’ para matizar sus declaraciones, además de contar sus sensaciones en uno de los días cruciales en la lucha de su hija, Terelu Campos, contra el cáncer de mama.

La primera ‘bala’ ha sido contra la propia Terelu, quien, minutos antes, contaba a Kike Calleja desde su casa de Madrid parte de las conclusiones a las que había llegado tras su reunión esta misma mañana con el equipo médico de la Fundación Jiménez Díaz que está llevando su caso. A diferencia de en ocasiones anteriores, Terelu se ha mostrado mucho más reservada acerca de los pasos que va a seguir en su tratamiento. Y es que, tras anunciar en una revista que quería someterse a una doble mastectomía, hoy no ha desvelado en qué punto está esa decisión, o incluso si es posible. No obstante, ha contado durante su intervención en el programa en el que colabora habitualmente que ahora mismo hay dos opciones, una más peliaguda e inminente y otra que se puede extender en el tiempo, pero que aún no se han decantado por ninguna. Ante estas palabras, María Teresa Campos, que escuchaba atentamente desde Marbella, ha espetado: “Ha sido más explícita con Kike que conmigo”.

La veterana presentadora se ha mostrado un tanto molesta con su hija por no darle, tal vez, toda la información de la que dispone respecto a su enfermedad, una preocupación que se entiende perfectamente desde su posición de madre. Aun así, tras declararse partidaria de la mastectomía “porque no se puede vivir con miedo”, solo ha tenido palabras de aliento y cariño para su primogénita.

La ‘innombrable’

El otro punto caliente del día para María Teresa Campos eran las famosas “puñaladas” a las que se refiere en su entrevista. La presentadora ha asegurado que no pondrá nombre, en un medio de comunicación, a las personas que se las dieron, aunque ha dejado la puerta abierta a darlos en un hipotético nuevo libro. Sin embargo, un nombre pronunciado desde el plató de ‘Sálvame’ ha hecho que Teresa se revolviese en su silla. Visiblemente incómoda tras escuchar “Toñi Moreno”, ‘mamá Campos’ ha querido acabar su intervención en el programa con diversas excusas y solo ha acertado a decir que ella no va a hablar “de esa persona” para “no dar pie a que luego hablen más”.

Aparte de este momento incómodo, dos cosas ha querido dejar claras María Teresa. Por un lado, ha desmentido tajantemente las informaciones que apuntan a su jubilación con estas palabras: “Nadie me habrá oído a mí decir que me quiero jubilar”, a lo que ha añadido: “me gustaría cerrar mi carrera de la manera que la tengo que cerrar”. Y, por otro, ha dejado bien clara su lealtad a quien le da trabajo: “Nunca hablaré mal a ningún medio de la empresa que me paga”. Está claro, María Teresa Campos aún tiene mucha historia por contar.