Las “puñaladas” de las que habla María Teresa Campos

Su desaparición de la pequeña pantalla le ha pasado factura

“Me dio el ictus por las puñaladas que me han clavado”. Estas han sido las incendiarias palabras de María Teresa Campos en la entrevista que Mila Ximénez le ha realizado para la revista Lecturas. La que un día fue ‘la reina de las mañanas’ no duda en lanzar indirectas cuando se le pregunta sobre su presente y futuro profesional, un tema que se ha convertido en una de sus máximas preocupaciones.

Alejada de la televisión desde que finalizase su programa ‘Qué tiempo tan feliz” -abril de 2017- la presencia de la presentadora en la pequeña pantalla ha quedado reducida al docu-reality ‘Las Campos’, un espacio que parece no saciar lo suficiente sus pretensiones profesionales. Con contrato en vigor de larga duración con Mediaset España, la cadena la mantiene alerta de cara a un posible regreso, pero esta reaparición no termina de llegar.

En la entrevista concedida a Lecturas María Teresa incide en que ella no era propensa al ictus y ella misma se encarga de recalcar que aquella isquemia cerebral del pasado año fue fruto de varias puñaladas inesperadas. Puñaladas que, en cambio, prefiere no entrar a detallar con un “no voy a decir nada más” que suena a “quiero y no puedo”. La entrevistadora, en este caso Mila Ximénez, sospecha que la veterana periodista no habla de traiciones personales sino profesionales y su intuición no falla.

La retirada definitiva de ‘Qttf’

Hay que recordar que para María Teresa Campos ‘Qué tiempo tan feliz’ era mucho más que un espacio de televisión. El programa musical ha sido el último gran proyecto de la presentadora, ocupando con éxito los fines de semana de Telecinco durante 8 años. Pese a cosechar muy buenos datos durante sus primeras temporadas lo cierto es que en la última etapa no consiguió alcanzar las cuotas de audiencia esperadas por la cadena, razón por la que decidieron dar un cambio a la parrilla y dejar a un lado a María Teresa. Primero redujeron el horario, después los dos programas semanales pasaron a ser uno solo y finalmente -el 1 de abril de 2017- ‘Qttf’ dijo adiós para siempre. Un mes después María Teresa sufrió una isquemia cerebral.

Reducción de las apariciones televisivas y sustitución de María Teresa

Pero este no fue el único varapalo recibido por María Teresa en la primavera de 2017. Tras el final de ‘Qué tiempo tan feliz’, la malagueña contaba con una doble aparición semanal en ‘Sálvame’ como defensora de la audiencia que le trajo algún que otro enfrentamiento con los colaboradores de dicho programa. Fue en ese mismo mes de abril cuando el programa estrella de las tardes de Telecinco decidió contar con ella solo un día, presencia que después se paralizó en mayo con motivo del ictus que sufrió. Este frenazo fue definitivo, ya que María Teresa Campos nunca más volvió, de hecho en el mes de enero el programa de La Fábrica de la Tele eligió a Carlos Lozano para que ocupase su lugar, una decisión que no gustó nada a la periodista y que lo hizo saber mediante una llamada telefónica en directo. “Me habéis quitado mi puesto”, decía la veterana presentadora poniendo un poco de humor a su patente resquemor.

La ‘traición’ de Toñi Moreno a las Campos

En mayo de 2017 Telecinco asestó el último ‘golpe’ a María Teresa preparando ‘Viva la vida’, el nuevo programa que ocuparía las tardes de los sábado y los domingos en la cadena, misma franja de ‘Qttf’. Para su conducción confiaron en una vieja amiga de las Campos, Toñi Moreno, con quien comenzarían una etapa de hostilidad.

La gaditana, que regresaba a la nacional después de algún que otro fracaso televisivo, estuvo siempre muy ligada a María Teresa y a sus hijas, en especial a Carmen, con quien trabajó durante sus inicios. “Para mí Teresa Campos es mi maestra. Yo me trasladé a Madrid porque su hija menor, Carmen Borrego, me propuso ser la coordinadora de actualidad de un programa. Y es que la primera oportunidad en Madrid me la dieron Carmen Borrego y Teresa Campos”, comentaba Toñi Moreno en su programa tras las declaraciones que Carmen hizo sobre ella y que no la dejaban en muy buen lugar. “Lo que me dolió fue enterarme por la prensa”, decía la hija pequeña de María Teresa cuando explicaba la manera en la que conoció que su amiga ocuparía la franja que hasta entonces era de su madre. Pese a que la relación se ha resentido, ambas partes dicen mantener la cordialidad, incluso Toñi ha tirado al balón a María Teresa frente a las cámaras ofreciendo una entrevista a su “maestra”. Habrá que esperar a ver si Campos acepta o no esta propuesta.

El proyecto que no llega

En marzo de 2017, y tras anunciar la retirada de ‘Qué tiempo tan feliz, Mediaset firmó con María Teresa Campos un contrato del larga duración. Este acontecimiento daba por hecho que la cadena tenía nuevos planes para la presentadora, unos proyectos que se han estancado a consecuencia de los problemas de salud con los que se ha topado en los últimos meses.

Pese a que la matriarca del clan confiesa estar en plenas facultades para ponerse al frente de un nuevo formato, la cúpula de la cadena no parece que confíe en el conocido buen hacer de la presentadora. Ningún nuevo proyecto a la medida de la Campos se vislumbra en el horizonte de Mediaset y eso parece preocuparle mucho.

Recuperada al 100% del ictus que sufrió en mayo del pasado año y de la operación a la que se sometió a principios del 2018 por una suboclusión intestinal, la malagueña quiere regresar a la que ha sido su hábitat natural durante casi cuatro décadas y recuperar su sitio. Un deseo que según ella comparte con el público que durante años la ha seguido desde sus hogares.