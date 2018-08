La presentadora repasa los momentos más duros de su vida y de su hija Terelu así como su futuro profesional

María Teresa Campos ha roto su silencio y ha repasados los momentos más candentes de su actualidad. La figura clave de ‘Las Campos’ tiene muy claro que a ella no le dio “el ictus por casualidad ni porque tuviera predisposición a estar enferma. A mí el ictus me dio por puñaladas que me han clavado, no voy a decir nada más”. Unas declaraciones que después matizó y que no quiso aclarar si eran golpes profesionales: “Por puñaladas un día me altere más de la cuenta y me provoqué el ictus yo misma”.

Su íntima amiga, Mila Ximénez ha sido la encargada de entrevistarla para la revista ‘Lecturas’, donde María Teresa Campos dejó claro que su momento actual de salud es muy fuerte. “Me han hecho una resonancia de protocola al año y no tengo ni una secuela ni señal en el cerebro”, afirmó la presentadora. Una endereza que mantiene a pesar de hablar del tema más complicado, el cáncer de su hija Terelu. “Pensé que me iba a dar un infarto”, relata la presentadora sobre el momento en el que se enteró. “Me puse a temblar de lo que me entró por el cuerpo. He arrastrado esto semanas, sé que no le va a pasar nada pero claro…”, para añadir a continuación “no deja de dolerme, doy gracias porque lo han cogido súper rápido”.

Su futuro profesional, en el aire

En las últimas semanas se ha comentado el malestar que María Teresa Campos tiene con Telecinco debido a que no recibe propuestas a pesar de tener contrato en vigor. Algunos medios incluso señalaron la posibilidad de que abandonara la televisión de manera definitiva. De momento, la cadena ha empezado la promoción de ‘Las Campos’ sobre su viaje a Chile y Argentina con Edmundo Arrocet, pareja de María Teresa Campos. Un viaje que sucedió al inicio del año en el que, lógicamente, no se tratarán temas de actualidad como la enfermedad de Terelu o la explosión mediática de Alejandra Blanca, hija de la presentadora y nieta de María Teresa Campos.

“Creo que empezamos ahora, digo creo, porque yo no sé nada”, afirma María Teresa Campos sobre el ‘docureality’. Su situación laboral no parece agradar a la presentadora: “Prefiero callarme porque si me pongo a hablar me embalo”. La madre de ‘Las Campos lo tiene muy claro: “No he tirado la toalla profesionalmente, a las personas que salimos cara al público nos retira el público, cuando no te quiere ver. Si el público te quiere ver, alguien te querrá”. Toda una declaración de intenciones para la televisión.