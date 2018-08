Alba Carrillo señala a Fonsi Nieto: “Se ha encargado de destruir mi relación”

Tras la sorpresiva ruptura con David Vallespín, Alba Carrillo asegura que la culpa ha sido de su ex pareja y padre de su hijo, Fonsi Nieto

Alba Carrillo terminó su relación con David Vallespín de forma sorpresiva. Nadie se imaginaba que la pareja pasase por un mal momento, ya que la propia Alba había comentado en más de una ocasión lo feliz que se encontraba al lado del ingeniero. Los motivos de Alba Carrillo no se han hecho esperar y la modelo ha señalado con claridad al causante de la ruptura de la pareja: “Fonsi se ha encargado de destruir mi relación”.

La modelo apunta que los numerosos conflictos con su ex pareja, Fonsi Nieto, padre de su único hijo, han sido los causantes del fin de su relación con David Vallespín. En una entrevista para la revista ‘Semana’, Alba Carrillo señala que le “parece injusto someter a una persona que quiero a este calvario” y que por ello tomó la decisión de romper con David. “Le quiero, me gustaría en un futuro poder vivir tranquilos y tener una relación de verdad”, dice la maniquí sobre su ex, con el que le unió una relación de dos años y medio.

“Para mí es un calvario”, insiste Carrillo, ya que según su versión Fonsi Nieto ha utilizado cada aparición pública de la modelo para “asfixiarla”. “Fonsi quiere opinar de cosas de mi vida que no le competen y la única manera de tenerme subyugada es por lo que nos une”, asegura Alba en relación a su hijo el común. “El detonante fue mi vuelta de ‘Supervivientes’, Fonsi se volvió loco, llamando a todos los sitios e insultando a mi madre”, dice la modelo.

Y es que los procesos legales que el ex piloto abrió contra Carrillo han resquebrajado la buena relación que tuvieron en su momento: “Nos veíamos para hablar de cosas del niño y ahora está roto”. Además, dicha situación le está afectando a su carrera profesional y ha llevado a Alba Carrillo ha rechazar la oferta de participar en ‘Gran Hermano Vip’. “No iba a estar Jordi González y sí Jorge Javier, con el que me llevo muy bien. Pero no pude aceptarlo porque lo utilizaría legalmente al día siguiente”, asegura la modelo.

“No puedo odiarle a Fonsi porque es el padre de mi hijo”, unas declaraciones que intentan explicar el mal momento de Alba Carrillo. Ahora, se abre un momento profesional de incertidumbre para la televisiva modelo, que asegura “no plantearse” su futuro en su carrera. “No puedo hacer planes a largo plazo”, sentencia, además de admitir que le agobia su situación económica: “Vine de la isla con ahorros y los temas judiciales son un cocodrilo en el bolsillo, al final te van asfixiando”.