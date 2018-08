El amor: la asignatura pendiente de Luis Miguel

Mariah Carey, Genoveva Casanova, Kate del Castillo... Los amores de Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los grandes nombres de la historia de la música en español, no es fácil conseguir los incontables títulos, logros y premios que, a lo largo de sus más de cuarenta años de carrera, ha cosechado. La canción ha estado siempre dominada por ‘El Sol’, como se conoce al cantante mexicano. Pero si hay algo que se le ha resistido a Luis Miguel es el amor, y no será por intentos. Tras conquistar todos y cada uno de los escenarios a los que se ha subido, Luis Miguel nunca ha conseguido encontrar una estabilidad emocional de larga duración.

[Te puede interesar: El reencuentro de Genoveva Casanova y Luis Miguel en Madrid]

Su fama de conquistador empezó desde joven, tenía 17 años y Lucía Méndez, artista mexicana como él, cayó prendida de sus encantos. Tanto, que le creyó cuando dijo que contaba con 20 primaveras. “Estaba en un momento también físico muy impactante, con todo respeto y humildad lo digo, a mis 30 años estaba en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos”, dijo la actriz en una entrevista para Primera Mano. En el mismo programa de televisión aseguró que Luis Miguel ya estaba experimentado en el amor cuando le conoció.

Mariah Carey, un amor de película

El romance más internacional. Ocuparon portadas de México, Estados Unidos y cualquier lugar del mundo. Dos grandes de la música unidos por el amor. Fueron pareja durante tres años, uno de los récords del cantante mexicano. Llegado el momento, se especuló con una boda en Marruecos, dato que nunca se llegó a confirmar. Los rumores de que Luis Miguel echaba de menos la soltería han sido señalados como los motivos que llevaron a la ruptura de la pareja.

Aracely Arámbula, lo más cercano a la estabilidad

La relación más estable que vivió Luis Miguel, al menos de cara a la galería. Con Aracely Arámbula, actriz mexicana, tuvo dos hijos, años de relación y posados en revistas como pareja formal. Era habitual verles pasear juntos por distintas ciudades del mundo, mostrando su amor en cada lugar. Sin embargo, Luis Miguel reconoció en el 2007, tras una dura batalla legal, a Michele Salas como hija, fruto de su relación con Stephanie Salas. Lo que empezó a resquebrajar un noviazgo que se terminó finalmente en el 2009. Arámbula ha acusado a Luis Miguel de abandonar a sus hijos tras la separación en varias ocasiones.

Genoveva Casanova, nunca confirmado

“Decir que yo llevo dos o cuatro años con él, o que él me compró un terreno… ¡por favor!“, dijo Genoveva Casanova, ex pareja de Cayetano Martínez de Irujo, en relación a la supuesta relación que mantuvieron ella y Luis Miguel. ‘El Sol’ y la ex del hijo de la Duquesa de Alba fueron fotografiados en varias ocasiones, lo cual alimentó los rumores de un noviazgo que nunca se acabó por completar.

Tantas conquistas, ninguna definitiva

Las mujeres que han participado en la vida amorosa de Luis Miguel las puedes ver en nuestra galería. En los últimos meses, se le ha visto en fotos con una jovencísima y altísima rubia que responde al nombre de Mollie Gould. Algunas dejaron huella, otras sólo despertaron comentarios. Luis Miguel no logró, con ninguna de ellas, el gran reto que le queda por cumplir: Conquistar el amor de por vida.