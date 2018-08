Pedro Sánchez se declara en rebeldía: seguridad dice que no, pero él quiere veranear en Mojácar

Desde hace varios años Pedro Sanchez y Begoña Gómez veranean en Almería El Presidente ha propuesto un plan b a la negativa de Moncloa

El verano llega para todos, incluido Pedro Sánchez. El socialista ultima los detalles de cara a sus primeras vacaciones como Presidente del Gobierno tras la moción de censura de Mariano Rajoy -el 1 de junio de 2018-, un puesto en el que aún parece estar en periodo de adaptación.

Desde hace varios años Sánchez y su mujer Begoña Gómez veranean en la localidad almeriense de Mojácar, un lugar donde el nuevo líder del Ejecutivo reconoce encontrarse muy a gusto. Pese a su nuevo cargo Pedro quiere regresar junto a su familia este año al paraíso andaluz, un deseo que puede trucarse según cuenta el diario ‘El HuffPost’.

Un informe elaborado por el Departamento de Seguridad de Presidencia de Gobierno dejaría claro que la vivienda que Pedro Sánchez y Begoña Gómez tienen en la población almeriense no reúne las condiciones adecuadas para que el líder socialista pase allí sus vacaciones. Según ‘La Voz’ los encargados de proteger al Presidente “casi prohibieron” su idea de acudir este verano a su habitual cita en Mojácar, una indicación que Pedro Sánchez parece no querer atender. La alternativa que plantea el socialista es que sus hijas y su mujer se trasladen a su domicilio andaluz y que el se mantenga en Moncloa haciendo viajes esporádicos para pasar con ellas unos días, una idea que parece no convencer al Departamento de Seguridad.

Pedro Sánchez ha manifestado en varias ocasiones la devoción que tiene por Mojácar afirmado que si tuviera que elegir algún lugar para perderse ese sería el paraíso almeriense. Habrá que esperar un poco para saber si finalmente el Presidente se sale o no con la suya, un conflicto en el que tendrá que valorar los inconvenientes del cargo que ocupa desde hace escasos dos meses.