El Backstreet Boy Nick Carter es investigado por acoso sexual

No se conoce la identidad de la denunciante El año pasado Nick Carter fue acusado de violación por la cantante Melissa Schuman

Se avecinan problemas para Nick Carter. El integrante de la banda Backstreet Boys está siendo investigado por la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles (California) por una supuesta violación. La noticia ha sido revelada por la propia institución, un caso que fue presentado por el Departamento de Policía de Santa Mónica después de que en el mes de febrero se redactara un informe contra el cantante.

Se desconoce la identidad de la persona que denunció el supuesto abuso sexual que realizó Nick Carter pero las autoridades afirman que la querella ha estado supervisada por el departamento de investigaciones criminales. Lo cierto es que no es la primera vez que rumores de este tipo pululan sobre la figura del artista. En noviembre de 2017 la cantante Melissa Schuman contó a través de su blog personal que cuando tenía 18 años fue violada por Carter, que por entonces contaba con 22 años de edad.

Estas declaraciones fueron contestadas por el backstreet boy que negó en todo momento este episodio. “Estoy impactado y triste por las acusaciones de Schuman. Melissa nunca me dijo que lo que hicimos no fue consentido cuando estuvimos juntos o en cualquier otro momento desde entonces”, decía Nick en un comunicado que publicó la revista People añadiendo que durante la grabación de una canción que cantó con la artista siempre fue “respetuoso” y “comprensivo” con ella. Estas palabras no quedaron en saco roto y Melissa trató de denunciar a Carter, algo que finalmente no se llevó a cabo según ella por cuestiones económicas y porque el cantante contaba con uno de los abogados litigantes más potentes de Estados Unidos.

La historia del que fuera uno de los sex symbol musicales de los 90 ahora parece tomar otro rumbo, y es que se tendrá que enfrentar a unas nuevas acusaciones que le podrían pasar factura.