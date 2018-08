Alba Carrillo rompe su relación con David Vallespín

Llevan algo más de un año y medio juntos, y David le había aportado a Alba toda la estabilidad que ella siempre dijo necesitar

Sí, David Vallespín fue el encargado de devolver a Alba Carrillo la sonrisa después de una época muy dura. Fue el que recompuso los pedazos de su corazón roto tras su traumático divorcio con Feliciano López y los muchos problemas con el padre de su hijo, Fonsi Nieto. Pero no ha podido ser, no ha salido bien, y Alba, una vez más tendrá que seguir adelante.

Según la revista Corazón, que ha sido quién ha dado la noticia, habría sido la modelo la que habría tomado la decisión, lo cual cuadra con un detalle en el que LOOK se ha fijado, David ha dejado de seguirla a ella en redes sociales, pero ella si continúa siguiéndole a él y además no ha borrado ninguna de las imágenes que habían compartido juntos.

Según la publicación ya tuvieron otra crisis en el pasado y lograron resolver sus problemas, quizá está vez podría ocurrir lo mismo. Parecían una pareja muy compenetrada, y Alba, siempre muy alocada y con mucho carácter, parecía haber encontrado la estabilidad junto al ingeniero. Han estado juntos algo más de año y medio y han viajado, han celebrado, han compartido e incluso según se publicó hace poco más de un mes, se habrían ido a vivir juntos.

Sin duda este revés hace que para Alba no se presente un verano fácil. Tampoco lo fue el anterior, pues al volver de ‘Supervivientes’ se vio envuelta en un bucle de acusaciones y demandas con su ex, Fonsi, y superada por la expectación que generaban cada uno de sus movimientos. El verano de 2016 fue el de su divorcio, por lo que evidentemente tampoco fue idea. Parece que a la espectacular rubia no se le da demasiado bien esta época del año. ¡Ánimo Alba!