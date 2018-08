Carmen Borrego abandona el plató de Sálvame agobiada por el estado de Terelu

Terelu Campos ha recibido un nuevo varapalo en su lucha contra el cáncer de mama Carmen Borrego ha tenido que desmentir la supuesta relación de Terelu con su expareja

Carmen Borrego ha acudido en la tarde de este 2 de agosto al plató de Sálvame para contar la última hora del estado anímico y de salud de Terelu Campos. Tan solo un día antes, la hija de María Teresa había revelado en la revista ¡Hola! su intención de realizarse una doble mastectomía para evitar que el cáncer de mama del que está aquejada se volviese a reproducir. Una difícil decisión que, según ha desvelado Carmen Borrego, puede complicarse más de lo esperado.

Tal y como ha relatado la hija menor de Teresa Campos, Terelu tiene poco más de un mes para comenzar el tratamiento de radioterapia, tiempo insuficiente, según parece, para que se realice el estudio genético necesario con el que los médicos den el visto bueno a la operación de doble mastectomía. Y es que la propia Carmen Borrego ya había comentado que era mucho mejor realizar esta intervención antes del tratamiento, dado que es más fácil reconstruir tejidos que aún no han sido radiados. Por si este descuadre de tiempos fuera poco, Borrego también ha desvelado el último varapalo que ha recibido Terelu: tendrá que someterse al tratamiento hormonal durante cinco años, algo que la colaboradora televisiva quería evitar a toda costa. De hecho, Terelu Campos creía que con la doble mastectomía se “libraba de la pastilla” que tan molestos efectos secundarios le provoca.

Borrego se derrumba

‘Sálvame’ ha querido recordar a otras celebridades que tomaron la misma decisión que Terelu y operarse para prevenir que el cáncer vuelva a sus vidas. Pero el emotivo vídeo preparado por el programa ha provocado que Carmen Borrego se derrumbe y abandone el plató. Cuando ha logrado reponerse, la benjamina de ‘mamá Campos’ ha contado cómo fue para ella decidir con 35 años quitarse el útero, una opción difícil pero que, a fin de cuentas, no influye en el aspecto externo como es el caso del pecho, ha concluido. Además, ha recordado que fue la mejor decisión que pudo tomar: “Carla Duval (fallecida en 2010) tenía exactamente lo mismo que yo, pero ella, por miedo, decidió no quitárselo”. No obstante, en el caso de Terelu Campos, Carmen Borrego ha asegurado que “ni se le ha pasado por la imaginación” extirparse la matriz.

La relación desmentida de Terelu

Otro de los temas por los que han preguntado a Carmen Borrego es por el presunto acercamiento sentimental entre Terelu Campos y su expareja Salvador Pérez. Mientras Borrego dejó que los colaboradores de ‘Sálvame’ dieran por cierto este supuesto affaire e incluso declaró que si su “hermana es feliz, ojalá”, este digital se puso en contacto con el citado abogado, quien desmintió rotundamente que entre ellos haya nada más que una amistad. Ante esta evidencia, la hija de Teresa Campos ha echado balones fuera y ha zanjado el tema con estas palabras: “Terelu ahora está a lo que está, no se está planteando en ningún momento tener una relación”.