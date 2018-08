Lucía Rivera explota en redes y pide respeto

La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha lanzando un alegato en su Instagram

Lucía Rivera ha explotado en su Instagram ante los continuos comentarios negativos y críticas que recibe en su día a día a consecuencia de su profesión. “Creo que todos los trabajos requieren un sacrificio y nosotras, las modelos, tenemos que estar delgadas y en forma. Con esto no significa que no comamos, que no nos demos caprichos y que estemos todo el día en el gym y comiendo verduras”, comenta la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero en un story.

[ENTREVISTA | Lucía Rivera: “No veo a Cayetano todo lo que me gustaría”]

“Esto no da pie a que haya faltas de respeto mezcladas con problemas de salud tan fuertes, no ayudáis a nadie con esto”, dice Lucía Rivera respecto a los comentarios que se pueden leer en cada una de sus fotos. Algunos de ellos destinados a su delgadez y relacionándolo con enfermedades tan graves como la anorexia. El físico de Lucía Rivera es su profesión y, como es lógico, debe cuidarlo: “Dije que me había costado despedirme del chocolate y la fabada. No es por no engordar, sino por la piel. Y porque nuestro trabajo requiere cuidar nuestra alimentación, como el de un futbolista o un bombero”.

¿Con cual me quedo?😅 A post shared by LUCIA (@luciariveraromero) on Aug 2, 2018 at 4:22am PDT

Tampoco ha perdido la oportunidad de ser didáctica con sus seguidoras en relación al peso y la salud, pero aclarando que ella no es una experta. “He dicho en muchísimas entrevistas y muchísimas veces que el truco en adelgazar no está en dejar de comer, no soy una experta en nutrición pero creo que no hay que serlo para tener claro que hay que ser consciente de que nuestro cuerpo necesita energía y comida. Está en ti decidir si es sana o no”, declara. Lucía Rivera se ha cansado de recibir esas críticas, esos comentarios, esos insultos. Es su vida y quiere disfrutarla como ella quiera. Su último alegato lo dice bien claro: “RESPETO”.