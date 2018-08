¿Quién estará al lado de Isabel Pantoja en su cumpleaños?

La folclórica vive su segundo cumpleaños fuera de la cárcel Las guerras en el clan Pantoja continúan

Isabel Pantoja cumple 62 años este 2 de agosto, una fecha muy especial para la tonadillera que se encuentra atrincherada en su finca de Medina Sidonia (Cantora) desde hace varios meses -no se la ve desde el bautizo de su nieta Carlota en el mes de abril-, dinámica que se ha convertido en habitual desde que saliera de prisión hace poco más de dos años, tras ser condenada por blanqueo de capitales.

Lo cierto es que el actual clima familiar de los Pantoja no invita precisamente a la celebración, un mal ambiente que deja mucho que desear a consecuencia de las guerras internas que existen entre sus integrantes. La última aparición televisiva de la que fuera niñera de Chabelita, Dulce Delapiedra, sacó a la luz el supuesto enfrentamiento que existe entre la propia Isabel y su nuera Irene Rosales. Estas habrían tenido una clara diferencia de opiniones a consecuencia sus discrepancias sobre la ausencia de Kiko al bautizo de su sobrino Alberto Isla Pantoja. Esto se suma a la ya conocida mala relación que existe entre la artista y su hija, con la que apenas mantiene contacto según las propias declaraciones de la joven, y que el mes pasado mostró vía exclusiva el dolor que le había producido la ausencia de su madre en el bautismo de su pequeño.

Atrás quedaron las grandes celebraciones de cumpleaños para la tonadillera organizadas en Cantora donde reunía a sus amigos, familiares y fans con la finalidad de festejar esta fecha tan especial. Los dos últimos cumpleaños de Isabel nada tienen que ver con aquellos años, el número de invitados se ha reducido año tras año hasta llegar a no celebrarse.

Esa es la decisión que ha tomado este año, no celebrarlo. Aún así, sus familiares más íntimos querrán estar a su lado. Pero son pocos con los que puede contar al 100%, aquellos miembros de su familia con los que no mantiene ningún enfrentamiento: su madre Ana, sus hermanos Agustín y Bernardo, su hijo Kiko Rivera y su sobrina Anabel. Por su parte, Chabelita parece que quiere estrechar lazos con su madre y felicitarla en persona en compañía su hijo, un dato que reveló recientemente el periodista Antonio Rossi en ‘El programa del verano’, pero que la joven no ha confirmado. Queda esperar a ver quién se dejará ver en las puertas de Cantora a lo largo del día y si Isabel Pantoja tendrá los ánimos suficientes para soplar las velas en uno de sus momentos más delicados.

Un regreso a los escenarios que no ha brillado todo lo esperado, un futuro profesional incierto y una familia que no cesa de ser objeto de escándalo amargan el recibimiento de los 62 años de la folclórica más famosa de nuestro país.