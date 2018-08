Isabel Pantoja, ¿se apaga su estrella?

La tonadillera cumple 62 años Isabel Pantoja no ha dado un concierto desde el pasado 14 de enero

El 21 de noviembre de 2014 la vida de Isabel Pantoja cambió para siempre. A las 7.55 de aquel viernes ingresaba en la prisión de Alcalá de Guadaira condenada a dos años de cárcel por blanqueo de capitales. Han pasado casi cuatro años desde aquel momento, pero todavía le sigue pasando factura. Isabel Pantoja, aquella artista que iba dejando una estela dorada a su paso, que vendió más de un millón de discos tras convertirse en la viuda de España en 1985, está perdiendo su brillo, su estrella, su sello. Desde el 14 de enero no ha pisado un escenario. Tras truncarse su gira americana, lleva más de seis meses en blanco, ni una sola fecha marcada en su calendario.

El 28 de octubre de 2016, después de algo más de seis meses en régimen de tercer grado, Pantoja acudía al centro de Inserción Social de Jerez de la Frontera a firmar su libertad definitiva. Aquella mañana cálida de octubre acabó su pena y la tonadillera se permitió sonreír, cosa que no hace a menudo. 13 días más tarde tenía programada la reaparición ante su público. El 10 de noviembre, en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez: el escenario oscuro, Isabel de blanco, 83 músicos en una orquesta sinfónica acompañándola y un mensaje conciso y muy estudiado para empezar el concierto, “sigo estando aquí”. Más claro imposible.

Pero ¿dónde está ahora Isabel? Con aquel concierto quiso marcar un punto y aparte en su vida. Salió de Cantora, se dejó ver, e incluso concedió una entrevista en televisión, ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos fue el programa afortunado, ella estuvo distendida, alegre, e intensa, muy Pantoja. En diciembre de ese mismo año el disco por fin vio la luz, “Hasta que se apague el sol” era su esperado trabajo de estudio. Después de aquello, nueve conciertos en un año, la gira empezó en Madrid el 11 de febrero de 2017 y recorrió Barcelona, Viña del Mar, Lima, Santiago de Chile, Sevilla, Murcia, Bilbao y Gran Canaria.

Había previstos dos conciertos más para febrero de este año, Puerto Rico y Miami, pero no pudo ser. Ella había intentado olvidarlo, pero su paso por la cárcel le pasó factura y se interpuso en sus planes. En su expediente constan antecedentes y por ello Estados Unidos le denegó el visado para viajar, ella lo intentó por todos los medios, pero fue imposible. Hubo que anular los conciertos. Desde entonces, silencio.

Hemos visto a Isabel Pantoja en contadas ocasiones desde aquel momento que para ella fue muy duro. En las tres ocasiones que se ha dejado ver en público ha sido por su hijo, la primera de ellas en el hospital, el 30 de enero, cuando nació Carlota, después en la presentación del disco de Kiko ‘Así soy yo’ el 6 de abril, y la tercera, el 21 del mismo mes, en el bautizo de su nieta pequeña. Se han comentado un par de salidas a Fuengirola también de carácter personal, pero ni una sola cita profesional que le haya hecho salir de su zona de confort.

Ahora mismo está teniendo lugar en Marbella la ya tradicional gala Starlite por donde pasan artistas de todo tipo, desde Pablo Alborán hasta Luis Miguel pasando por David Bisbal o Serrat. En Madrid durante todo este mes se está celebrando el ‘Universal Music Festival’, diversos artistas de la discográfica ofrecen su show sobre las tablas del Teatro Real, ella trabaja con esta casa, podría haber sido una más, pero no lo es. De nuevo, ¿dónde está Isabel?

El verano es la época donde los artistas concentran más conciertos, el buen tiempo y el hecho de que la gente tenga vacaciones ayuda a que los planes de este tipo sean más apetecibles, sin embargo, para Isabel, este es un verano en blanco, tan en blanco que hoy mismo cumple 62 y no tiene pensado celebrarlo, ni familiarmente, ni con amigos. Atrás quedaron aquellas grandes fiestas en las que los coches entraban y salían de Cantora por decenas. Atrás quedaron los estadios llenos coreando las canciones de la tonadillera y atrás quedó aquella imagen de ‘dientes, dientes’. Ahora Isabel vive ‘recluida’ en Cantora por voluntad propia y de momento no hay visos de que esa situación vaya a cambiar. Su último trabajo, ‘Hasta que se apague el sol’, ahora parece premonitorio. La Pantoja ya no brilla.