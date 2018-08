La canción que Beatriz Luengo le robó a Maluma

La polémica siempre está presente en la carrera del cantante colombiano Maluma

Beatriz Luengo, que alcanzó la fama en España tras su paso por la serie y posterior grupo ‘Un Paso adelante’, tiene una sólida carrera musical que le ha llevado a escribir canciones para otros artistas. Uno de sus encargos era ‘Delito’, la canción que acabaría siendo su propio single. ¿Quién se quedó sin el tema? Maluma. Así lo confirmó la propia Beatriz Luengo en conversación con Vanitatis: “Era para Maluma [risas]. Pero realmente esa canción estaba pensada para él cuando llevábamos tres segundos, luego la escribí entera para mí. Era un encargo de su discográfica”.

No se sabe hasta qué punto varió la idea inicial de Beatriz Luengo sobre la canción que iba a ser para Maluma. Pero lo cierto es que en la escucha del single uno puede reconocer el estilo característico del colombiano. Quitando alguna que otra frase, cuadra a la perfección para ser un hit de Maluma. Eso sí, Beatriz Luengo lo ha aprovechado a la perfección, una canción adecuada para el verano y con el talento que la caracteriza.

Tras echarse atrás con ‘Delito’, la propia Luengo confirma que no escribió otro tema para Maluma debido a que coincidió con su mudanza a Madrid, aunque podría no ser el único motivo: “Estoy muy concienciada con el tema del machismo. No quiero hablar de cosas que no dejen en buen lugar a la mujer…”, deja caer la artista.

Y es que Beatriz Luengo es una de las caras más activas del feminismo en el mundo de la música y así se lo dejó claro a Maluma y su gente. “Cuando estuve con su equipo les dije que si hacía un tema en el que fuera un cabrón, que por lo menos lo fuese porque una mujer le hizo daño y no al revés”, dijo Beatriz Luengo, para luego añadir un ejemplo: “Ese es un punto que tiene Bad Bunny, que dentro de que dice cosas muy fuertes, el mensaje no cae mal a las mujeres porque es desde del rollo ‘soy malo porque tú me hiciste daño’, empoderándola a ella porque le ha dejado”.